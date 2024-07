Wiener Aktienmarkt vorbörslich wenig bewegt erwartet

Die Wiener Börse dürfte am Dienstag mit wenig Bewegung in den Handel starten. Eine Indikation auf den heimischen Leitindex ATX notierte gegen 8.10 Uhr mit minus 0,04 Prozent kaum verändert.

Nachdem sich am Vortag das Marktgeschehen um den Rückzug des US-Präsidenten Joe Biden aus dem Wahlkampf gedreht hatte, richten Investoren am zweiten Handelstag der Woche die Blicke auf das Verbrauchervertrauen in der Eurozone und die US-Immobiliendaten. Größere Marktimpulse erwarten die Experten der Helaba allerdings nicht.

"Das Verbrauchervertrauen hinterlässt an den Finanzmärkten in der Regel keine tiefen Spuren", schrieben die Helaba-Analysten. Wichtiger seien die vorläufigen Einkaufsmanagerindizes, die zur Wochenmitte auf dem Programm stehen, gefolgt vom ifo-Geschäftsklima Deutschland am Donnerstag.

Am Montag hatte der ATX um 0,40 Prozent höher bei 3.686,55 Punkten geschlossen. Starke Zuwächse verzeichneten in der zweiten Börsenreihe Austriacard. Sie konnten 5,6 Prozent zulegen. Ansonsten waren BAWAG gut gesucht, während Schoeller-Bleckmann Oilfield im Leitindex um zwei Prozent nachgaben.

Die größten Kursgewinner im prime market am Montag:

Austriacard +5,62% 5,83 Euro Palfinger +1,58% 22,55 Euro RHI Magnesita +1,43% 42,60 Euro

Die größten Kursverlierer im prime market am Montag:

Marinomed -2,15% 11,40 Euro Schoeller-Bleckmann (SBO) -2,03% 36,25 Euro Pierer Mobility -1,94% 30,30 Euro

sto/sko

ISIN AT0000999982