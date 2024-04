Wiener Aktienmarkt vorbörslich wenig verändert erwartet

Die Wiener Börse dürfte den Handel am Dienstag nach dem langen Osterwochenende mit wenig Bewegung aufnehmen. Eine Indikation auf den Leitindex ATX notierte eine Dreiviertelstunde vor Eröffnung um 0,01 Prozent marginal höher.

Im Fokus standen unter anderem Konjunkturdaten aus China. So blickt Chinas verarbeitendes Gewerbe nach trüben Monaten wieder optimistischer auf die Geschäftslage. Im März stieg der Einkaufsmanagerindex (PMI) auf 50,8 Punkte und damit um 1,7 Prozentpunkte im Vergleich zum Vormonat, wie das Statistikamt in Peking am Sonntag mitteilte.

Nun dürfte sich die Aufmerksamkeit zunehmend auf die Verbraucherpreise aus Deutschland richten. Der für März zur Veröffentlichung anstehende Datensatz "hat das Potenzial, die Zinserwartungen maßgeblich zu beeinflussen", kommentierten die Experten der Helaba im Vorfeld. "Es ist davon auszugehen, dass sich der Inflationsrückgang in Deutschland dank eines günstigen Basiseffekts fortsetzt." Einen Blick wert seien heute auch die Einkaufsmanagerindizes aus Italien und Spanien.

Unter den Einzelwerten wurde am Vortag bekannt, dass der österreichisch-brasilianische Feuerfestkonzern RHI Magnesita die Absicht bekannt gegeben hat, den US-Konzern Resco Group, Hersteller von Aluminiumoxid-Monolithen und Feuerfestmaterialien, für einen Unternehmenswert von bis zu 430 Mio. Dollar zu übernehmen. Resco betreibt sieben Werke und zwei Rohstoffstandorte in den USA sowie zwei Betriebe in Großbritannien und Kanada.

Der Salzburger Kranhersteller Palfinger senkt indes bereits am Freitag wegen der "anhaltend geringen Auftragseingangs in der Kernregion EMEA", also in Europa, Nahost und Afrika, seine Produktion und in Folge seine Prognosen für das Gesamtjahr 2024, teilte das Unternehmen mit. Im Zuge dessen rechnet Palfinger für heuer mit einem leichten Umsatzrückgang zum Vorjahr sowie mit einem um ein Fünftel niedrigeren operativen Ergebnis (EBIT). 2023 lag das EBIT bei 210,2 Mio. Euro.

Am Gründonnerstag hatte der ATX um 0,35 Prozent höher bei 3.535,79 Punkten geschlossen. Dabei etablierten sich Semperit als die größten Gewinner im prime market, nachdem der CEO des Gummi- und Kautschukkonzerns laut einer Pflichtmitteilung Aktien des Unternehmens gekauft hatte.

Die größten Kursgewinner im prime market am Donnerstag:

Semperit +10,45% 12,26 Euro Agrana +4,48% 14,00 Euro Marinomed +4,29% 21,90 Euro

Die größten Kursverlierer im prime market am Donnerstag:

Immofinanz -3,62% 22,60 Euro Strabag -2,38% 39,05 Euro Verbund -1,95% 67,75 Euro

