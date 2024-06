Wiener Aktienmarkt vorbörslich wenig verändert erwartet

Die Wiener Börse dürfte am Donnerstag den Handel mit einer wenig veränderten Tendenz aufnehmen. Eine Indikation auf den heimischen ATX notierte rund eine Dreiviertelstunde vor Handelseröffnung um sehr moderate 0,06 Prozent höher. Marktbeobachter erwarten am Berichtstag ein ruhiges Handelsgeschäft. Aus den USA kamen keine Impulse, an der Wall Street wurde am Mittwoch feiertagsbedingt nicht gehandelt.

Die Risikoaversion an den Finanzmärkten hat sich zuletzt nicht weiter intensiviert, schreiben die Helaba-Analysten in ihrem Tagesausblick. Dennoch sei die Verunsicherung der Marktteilnehmer groß und daran wird sich bis zu den Parlamentswahlen in Frankreich Ende Juni wohl wenig ändern, hieß es weiter von den Experten.

Am heimischen Aktienmarkt liegt auf Unternehmensseite noch eine sehr dünne Meldungslage vor. Die Wiener Börse hat sich am Mittwoch etwas höher aus dem Handel verabschiedet. Der heimische Leitindex ATX gewann 0,18 Prozent auf 3.595,90 Einheiten. An den europäischen Leitbörsen gab es hingegen überwiegend leichte Kursverluste zu sehen.

Unterstützung für den heimischen Leitindex kam vor allem aus dem Bankenbereich. Die Aktionäre der Raiffeisen Bank International (RBI) konnten ein deutliches Kursplus von drei Prozent verbuchen. Erste Group verteuerten sich um 0,7 Prozent.

Die größten Kursgewinner im prime market am Mittwoch:

Pierer Mobility +5,00% 29,40 Euro FACC +4,86% 7,99 Euro Kapsch TrafficCom +3,26% 8,88 Euro

Die größten Kursverlierer im prime market am Mittwoch:

EuroTeleSites -3,57% 3,78 Euro Schoeller-Bleckmann -2,08% 37,65 Euro Polytec -1,43% 3,45 Euro

ste/ger

ISIN AT0000999982