Wiener Aktienmarkt vorbörslich wenig verändert erwartet

Die Wiener Börse dürfte am Mittwoch den Handel wenig verändert aufnehmen. Eine Indikation auf den Leitindex ATX notierte rund eine Dreiviertelstunde vor Eröffnung mit einem kleinen Plus von 0,01 Prozent. An den europäischen Leitbörsen sollte es nach den Vortagesverlusten etwas klarer nach oben gehen. Marktbeobachter sprachen aktuell von einer Schaukelbörse ohne klarem Richtungstrend. Die Wall Street hatte am Vorabend gemischte Vorgaben geliefert.

Am heimischen Aktienmarkt liegt auf Unternehmensebene noch eine sehr dünne Meldungslage vor. Es wurden keine Ergebnisse veröffentlicht und auch von Analystenseite liegen keine Neuigkeiten vor. Gesprächsthema sei aktuell vor allem der Erfolgslauf des österreichischen Fußballnationalteams.

Die Wiener Börse ist am Dienstag mit leichten Abgaben aus dem Handel gegangen. Der ATX schnitt mit minus 0,17 Prozent bei 3.612,58 Einheiten besser ab als das europäische Umfeld. Von einer positiven Branchenstimmung profitierten OMV. Die Aktien des heimischen Ölriesen steigerten sich um 1,9 Prozent.

Banken standen etwas unter Druck. So sanken BAWAG um 1,1 Prozent. Bei Erste Group wurde ein deutlich geringeres Minus von 0,2 Prozent verzeichnet. Für die Anteile der Raiffeisen ging es um 0,1 Prozent hinab.

Die größten Kursgewinner im prime market am Dienstag:

Warimpex +9,04% 0,80 Euro Frequentis +4,98% 31,60 Euro Zumtobel +2,58% 6,36 Euro

Die größten Kursverlierer im prime market am Dienstag:

DO&CO -2,42% 161,40 Euro Palfinger -2,35% 22,85 Euro Andritz -1,79% 57,45 Euro

