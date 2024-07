Wiener Aktienmarkt vorbörslich wenig verändert erwartet

Die Wiener Börse dürfte den Handel am Mittwoch nach den klaren Vortagesabschlägen kaum verändert aufnehmen. Eine Indikation auf den Leitindex ATX notierte gegen 8.40 Uhr mit minus 0,02 Prozent in der Nähe des Dienstagschlusskurses. An den europäischen Leitbörsen deutet sich ebenfalls eine knapp behauptete Handelseröffnung an.

Nach Einschätzung der Helaba-Analysten habe international die Risikobereitschaft vor den morgen anstehenden US-Inflationszahlen nachgelassen. Heute sei kaum mit Impulsen zu rechnen und es sei fraglich, ob sich Anleger vor Veröffentlichung der US-Daten aus der Deckung wagen, hieß es weiter von den Experten.

Am heimischen Aktienmarkt liegt auf Unternehmensebene ebenfalls noch eine sehr dünne Meldungslage vor. Ex-Dividende wird die Agrana-Aktie gehandelt.

Die Wiener Börse hat am Dienstag in einem schwachen europäischen Börsenumfeld mit klaren Verlusten geschlossen. Der Leitindex ATX verlor 1,55 Prozent auf 3.650,38 Einheiten. Klare Abschläge wurden im wichtigen Bankensektor registriert. So sanken Erste Group um 2,1 Prozent. Raiffeisen verminderten sich um 1,7 Prozent, während BAWAG 1,8 Prozent abgaben.

Die größten Kursgewinner im prime market am Dienstag:

UBM Development +2,79% 22,10 Euro s Immo +1,37% 22,20 Euro Kapsch TrafficCom +1,11% 9,10 Euro

Die größten Kursverlierer im prime market am Dienstag:

Lenzing -3,78% 33,10 Euro Schoeller-Bleckmann -2,28% 36,35 Euro Porr -2,17% 13,52 Euro

ste/sko/sto

ISIN AT0000999982