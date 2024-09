Wiener Börse am Vormittag freundlich - ATX plus 0,48 Prozent

--------------------------------------------------------------------- AKTUALISIERUNGS-HINWEIS Neu: Einzelwerte ergänzt. ---------------------------------------------------------------------

Der Wiener Aktienmarkt hat am Dienstagvormittag freundlich tendiert. Der heimische Leitindex ATX notierte kurz vor 10.00 Uhr bei 3.632,24 Zählern und damit um 0,48 Prozent über dem Montag-Schluss. Das europäische Umfeld zeigte sich ebenfalls überwiegend mit Zugewinnen. Auch die Übersee-Vorgaben fielen mehrheitlich positiv aus.

Die Blicke der Anleger richten sich bereits auf die Zinsentscheidung der Europäischen Zentralbank (EZB) am Donnerstag. Eine weitere Zinssenkung gilt bereits als eingepreist. In den USA stehen im Wochenverlauf noch einige Preisdaten an, bevor die US-Notenbank Fed kommende Woche ihre geldpolitischen Entscheidungen bekanntgeben wird.

Die Märkte fragten sich, ob die US-Notenbank Fed kommende Woche eine große Leitzinssenkung um 0,5 Prozentpunkte beschließen werde, schrieb ein Experte. Außerdem richte sich der Fokus zunehmend auf die anstehenden US-Wahlen. Schon in der Nacht zum Mittwoch steht die erste TV-Präsidentschaftsdebatte zwischen der US-Vizepräsidentin Kamala Harris und dem ehemaligen Präsidenten Donald Trump an.

Die Meldungslage zu den Unternehmen blieb noch sehr dünn. Unter den Einzelwerten zählten Rosenbauer mit einem Anstieg um 3,6 Prozent sowie Agrana mit plus 2,6 Prozent zu den größeren Gewinnern.

Bei den Indexschwergewichten legten Verbund um 1,6 Prozent zu. Raiffeisen und Andritz konnten sich jeweils um rund ein Prozent steigern und Wienerberger verbesserten sich um 0,8 Prozent.

Auf der Verliererseite fanden sich Frequentis, die bei geringen Umsätzen um gut vier Prozent nachgaben. AMAG lagen 1,2 Prozent im Minus, während DO&CO knapp ein Prozent verloren.

ger/szk

ISIN AT0000999982