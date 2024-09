Wiener Börse am Vormittag im Minus - ATX sinkt 0,37 Prozent

--------------------------------------------------------------------- AKTUALISIERUNGS-HINWEIS Neu: Details zu Einzelaktien ---------------------------------------------------------------------

Die Wiener Börse am Montagvormittag mit moderaten Verlusten notiert. Der heimische Leitindex ATX notierte gegen 9.55 Uhr 0,37 Prozent im Minus bei 3.602,27 Punkten. Am Freitag hatte der ATX noch deutlich um 1,0 Prozent verloren. Der ATX Prime sank am Montag im Frühhandel 0,33 Prozent bei 1.800,49 Einheiten. An den anderen europäischen Börsen verlief der Wochenstart uneinheitlich.

Datenseitig stehen am ersten Handelstag der Woche Einkaufsmanagerindizes aus Deutschland und der Eurozone auf dem Programm. Am Vormittag wurde bereits bekannt, dass die erste Schätzung für die Einkaufsmanagerindizes in Deutschland schlechter ausfiel als von Expertinnen und Experten im Vorfeld prognostiziert.

In Österreich gestaltete sich die Meldungslage am Vormittag noch sehr dünn, auch von Analystenseite gab es noch keine Impulse. Unter den Einzelwerten zeigten sich Aktien aus dem Immobiliensektor gesucht. So stiegen die Papiere von Immofinanz an der Spitze des ATX 1,7 Prozent und die Titel von CA Immo erhöhten sich direkt dahinter um 0,5 Prozent.

Gewinne gab es auch bei den Papieren der Versorger. EVN-Titel verteuerten sich um 0,5 Prozent und Verbund gewannen 0,2 Prozent dazu.

Tiefer notierten im Gegensatz dazu die Aktien von Versicherungen. Die Titel der UNIQA sanken 0,7 Prozent und Vienna Insurance gaben 0,8 Prozent nach. Bankenaktien gingen ebenfalls nach unten. BAWAG, Raiffeisen Bank International und Erste Group verloren zwischen 0,1 und 0,9 Prozent.

