Wiener Börse am Vormittag mit Kursgewinnen

Der Wiener Aktienmarkt hat sich am Freitagvormittag mit Kursgewinnen gezeigt. Der heimische Leitindex ATX kletterte bis 9.55 Uhr um 0,50 Prozent auf 3.601,44 Einheiten. Der breiter gefasste ATX Prime stieg um 0,49 Prozent auf 1.798,03 Zähler. Die europäischen Leitbörsen zeigten sich ebenfalls höher. Angesichts des anstehenden US-Arbeitsmarktberichts und der weiter angespannten Lage im Nahen Osten bleiben die Anleger vorsichtig.

Datenseitig steht am Freitag der US-Arbeitsmarktbericht im Fokus. "Er hat in der Regel großen Einfluss auf die Zinserwartungen, denn Vertreter der US-Notenbank werden nicht müde, die Bedeutung des Arbeitsmarktes für die Geldpolitik zu betonen", schreibt die Helaba.

Laut den Experten des Instituts gibt es kaum Hinweise auf eine deutliche Abschwächung am US-Jobmarkt. "Die Lage ist nach wie vor als solide zu bezeichnen, sodass Zinssenkungsfantasien keine neue Nahrung erhalten sollten. Dafür sprechen auch die durchschnittlichen Stundenlöhne, die mit einem erwarteten Plus von 0,3 % gegenüber dem Vormonat immer noch ansehnlich wären", heißt es weiter.

Meldungsseitig blieb es in Wien bisher sehr ruhig, Neuigkeiten gab es von der UNIQA. Der Versicherungskonzern hat den Verkauf seiner russischen Tochtergesellschaft Raiffeisen Life an die russische Renaissance Life abgeschlossen. Über den Kaufpreis sei Stillschweigen vereinbart worden. Der UNIQA gehörten 75 Prozent an der Raiffeisen Life, 25 Prozent besaß die Russland-Tochter der Raiffeisen Bank International (RBI). UNIQA-Aktien legten bisher 0,4 Prozent zu.

Eine Analystenstimme kam zur Telekom Austria. Die Erste Group hat das Kursziel von 8,70 auf 9,45 Euro angehoben und gleichzeitig das Rating "Hold" bestätigt. Aktien der Telekom Austria zeigten sich am Vormittag 0,12 Prozent tiefer bei 8,52 Euro.

Mit Blick auf die Branchentafel zeigten sich die im ATX schwer gewichteten Bankwerte fester. Die BAWAG und Erste Group kletterten um jeweils 0,9 Prozent nach oben. Raiffeisen Bank International gewannen 0,58 Prozent.

kat/mha

ISIN AT0000999982