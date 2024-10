Wiener Börse am Vormittag schwächer - ATX minus 0,3 Prozent

--------------------------------------------------------------------- AKTUALISIERUNGS-HINWEIS Neu: Details zu Branchen und Einzelwerten ---------------------------------------------------------------------

Der Wiener Aktienmarkt hat sich am Montagvormittag mit etwas schwächerer Tendenz gezeigt. Der heimische Leitindex ATX fiel gegen 10.00 Uhr um 0,30 Prozent auf 3.598,53 Punkte. Der ATX Prime gab um 0,24 Prozent auf 1.798,07 Zähler nach. Auch andere Börsen in Europa zeigten sich leicht im Minus.

Nachdem am Freitag ein überraschend stark ausgefallener US-Arbeitsmarktbericht für Gewinne gesorgt hatte, traten die Börsen am Montag vorerst auf der Stelle. Aufmerksam verfolgt wird dabei auch die Lage im Nahen Osten.

Schwache Daten kamen am Montag in der Früh zudem aus der Eurozone. Die Stimmung im deutschen Einzelhandel hat sich nach Angaben des Ifo-Instituts weiter verschlechtert. Impulse für den Handel könnte am Vormittag der um 10.30 Uhr anstehende Sentix-Index des Anlegervertrauens bringen.

Unter den Einzelwerten zeigten sich Immo-Titel unter den größeren Verlierern. So büßten Immofinanz 3,6 Prozent an Wert ein und CA Immo notierten 0,8 Prozent schwächer.

Die Ölwerte tendierten uneinheitlich. Während OMV um 0,9 Prozent nachgaben, konnten Schoeller-Bleckmann mit plus 0,3 Prozent an die klaren Freitagsgewinne anknüpfen.

Nur wenig verändert zeigten sich am Vormittag die im ATX schwer gewichteten Bankaktien. Erste Group, BAWAG und Raiffeisen zeigten sich in der Nähe ihrer Vortagesschlusskurse.

