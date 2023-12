Wiener Börse (Eröffnung) - ATX am Vormittag etwas schwächer

Die Wiener Börse hat sich am Montagvormittag mit etwas tieferen Notierungen gezeigt. Der ATX wurde gegen 9.45 Uhr mit 3.308,27 Punkten nach 3.321,76 Einheiten am Freitag errechnet, das ist ein Minus von 0,41 Prozent. Der ATX Prime notierte bei 1.660,06 Zählern und damit um 0,40 Prozent tiefer.

Die europäischen Leitbörsen starteten nach überwiegend positiven Übersee-Vorgaben uneinheitlich in die neue Handelswoche. Datenseitig werden zu Wochenbeginn keine nennenswerten Impulse erwartet. Allerdings stehen im Laufe der Woche eine ganze Reihe von Zentralbank-Entscheidungen auf dem Programm. Unter anderem entscheiden die Währungshüter in den USA, im Euroraum und in Großbritannien über ihren Kurs.

Die Meldungslage zu den heimischen Unternehmen blieb bis dato noch sehr dünn. Zu den größeren Verlierern zählten kurz nach Handelsstart Rosenbauer, die gut zwei Prozent einbüßten und Pierer Mobility mit einem Minus von 1,9 Prozent.

Strabag gewannen hingegen 1,3 Prozent auf 38,55 Euro. Die Analysten der Erste Group haben ihr Kursziel nach leichten Anpassungen ihrer Prognosen geringfügig von 54,7 auf 55,0 Euro angehoben. Die Kaufempfehlung "Buy" wurde für die Aktien des Baukonzerns bestätigt.

Keine einheitliche Richtung fanden im Frühhandel die Bankwerte. Während Raiffeisen um 0,3 Prozent zulegen konnten, schwächten sich BAWAG um 0,5 Prozent ab. Erste Group verloren leicht um 0,2 Prozent.

