Wiener Börse (Eröffnung) - ATX am Vormittag im Plus

Die Wiener Börse hat sich am Freitagvormittag mir Kursgewinnen gezeigt. Der heimische Leitindex ATX steuert damit auf den dritten Gewinntag in Serie zu und kletterte bis knapp nach 10.00 Uhr um 0,73 Prozent auf 3.174,96 Punkte. Der breiter gefasste ATX Prime verbuchte ein Plus von 0,65 Prozent auf 1.600,81 Einheiten. Auch die wichtigsten europäischen Handelsplätze zeigten sich am Vormittag höher. Positive Vorgaben kamen bereits aus den USA und Asien.

Doch auch wenn die Märkte sich vor dem Wochenende freundlich zeigen, schwelen im Hintergrund weiterhin altbekannte Sorgen. "Zwei Belastungsfaktoren machen es den Anlegern im Augenblick nicht einfach. Dies sind zum einen die wieder deutlich anziehenden Energiepreise und zum anderen die ebenfalls spürbar steigenden Anleiherenditen in den USA. Vor allem der Ölpreis hat jüngst den Vorwärtsgang eingelegt und sorgt erneut für Inflationsdruck", scheibt Christian Henke, Marktanalyst vom Handelshaus IG.

Auch laut den Experten der Helaba bleibt die Stimmung von Konjunktur- und Zinssorgen geprägt. Vor diesem Hintergrund ist der Blick der Marktteilnehmer heute besonders auf nationale Inflationsdaten sowie die Schnellschätzung der Teuerung in der Eurozone gerichtet, am Nachmittag verlagert sich der Fokus dann auf Preis- und Konsumdaten aus den USA.

Bereits veröffentlicht wurden Zahlen aus Frankreich. Die Teuerung in Frankreich hat sich im September unerwartet abgeschwächt. Gegenüber dem Vorjahresmonat erhöhten sich die nach europäischer Methode berechneten Verbraucherpreise (HVPI) um 5,6 Prozent, im August hatte die Inflationsrate noch etwas höher bei 5,7 Prozent gelegen. Analysten wurden von der Entwicklung überrascht. Auch in Österreich ist die Jahresinflation (VPI) m September auf 6,1 Prozent gefallen, nach 7,4 Prozent im August.

In Wien blieben Meldungen zu Einzelwerten bisher Mangelware, auch von Analystenseite war es bisher ruhig. Mit Blick auf die Kurstafel zeigten sich Lenzing mit plus 2,5 Prozent erneut nachgefragt, auch Palfinger (plus 2,9 Prozent) und Semperit (plus 2,4 Prozent) zeigten sich stark gesucht.

Im Branchenvergleich konnten vor allem Bankaktien die Anleger:innen überzeugen: Raiffeisen Bank International gewannen bisher starke 3,4 Prozent, Erste Group legten 0,7 Prozent zu und BAWAG stiegen um 0,1 Prozent.

