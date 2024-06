Wiener Börse (Eröffnung) - ATX am Vormittag mit Kursverlusten

Die Wiener Börse hat sich am Freitagvormittag schwächer gezeigt. Der heimische Leitindex ATX knüpfte damit an die deutlichen Vortagesverluste an und verlor bis 10.00 Uhr 0,80 Prozent auf 3.574,99 Punkte. Auch der breiter gefasste ATX Prime verlor 0,74 Prozent auf 1.794,48. Die europäischen Börsen tendierten ebenfalls mehrheitlich tiefer.

Weiterhin steht die Geldpolitik in den USA im Fokus der Anleger. "Gestern haben der Anstieg der Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe und unterhalb der Erwartungen liegende Erzeugerpreise die Zinssenkungserwartungen zeitweise erneut steigen lassen. Heute richtet sich der Blick auf das Michigan Sentiment", schreiben die Experten der Helaba. Der Wert wird laut Experten im Vergleich zum Vormonat erholt erwartet, was die vorhandenen US-Zinssenkungserwartungen kaum forcieren dürfte.

In der Eurozone stehen vor dem Wochenende kaum wichtige Datenveröffentlichungen an, auch Nachrichten zu Einzelwerten blieben bisher Mangelware. Eine Analystenstimme kam vorbörslich zu Do&Co - die Erste Group hat das Kursziel von 165 auf 185 Euro angehoben und die Kaufempfehlung "Buy" bestätigt. Die Titel des Airline-Caterers legten bisher 1,2 Prozent auf 147,00 Euro zu.

Deutliche Abschläge gab es mit Blick auf die Branchentafel vor allem bei Bankaktien zu sehen. Erste Group büßten 1,6 Prozent ein, bei BAWAG ging es um 1,5 Prozent nach unten und Raiffeisen Bank International lasteten mit einem Minus von 1,1 Prozent auf dem Leitindex. Abwärts ging es auch bei Schwergewichten wie OMV (minus 1,2 Prozent) und Wienerberger (minus 0,6 Prozent).

