Wiener Börse (Eröffnung) - ATX am Vormittag mit plus 0,3 Prozent

Die Wiener Börse hat am Montag im frühen Handel mit moderaten Zuwächsen notiert. Rund eine Stunde nach Handelsauftakt stand der Leitindex ATX bei 3.326,24 Punkten und damit 0,29 Prozent im Plus. Der breiter gefasste ATX Prime gewann 0,34 Prozent auf 1.668,04 Zähler. Das europäische Umfeld zeigte sich zuletzt uneinheitlich. Schwache Vorgaben gab es aus Asien.

"Inflations- und Zinserwartungen bleiben im Vergleich zu den Vorwochen gedrückt und daran wird sich heute wohl kaum etwas ändern", erklären die Analysten der Helaba. Zum Wochenauftakt würden kaum marktbewegende Konjunkturdaten auf der Agenda stehen. Auch unternehmensseitig blieb die Berichtslage am heimischen Aktienmarkt zunächst dünn.

Unterstützung bekam der heimische Leitindex von den schwer gewichteten Bankaktien. Die Anteilsscheine der BAWAG verteuerten sich im Frühhandel um 1,5 Prozent. Papiere der Erste Group stiegen um 0,2 Prozent. Anteile am Verbund und an Andritz gewannen bis zu einem Prozent an Wert.

Leichter zeigten sich hingegen Ölwerte vor dem Hintergrund fallender Ölnotierungen. Die OMV-Aktie verlor im schwachen europäischen Branchenumfeld 0,9 Prozent.

Die deutlichsten Gewinne im prime market verzeichneten die Titel von Semperit, für die es um knapp drei Prozent aufwärts ging. Aufschläge von jeweils über zwei Prozent gab es für die Anteilsscheine von Lenzing und FACC.

spa/mha

ISIN AT0000999982