Wiener Börse (Eröffnung) - ATX auf Richtungssuche

AKTUALISIERUNGS-HINWEIS Neu: Details zu Einzelwerten ergänzt.

Am Wiener Aktienmarkt haben die Anleger am Mittwoch zunächst Vorsicht walten lassen. Um 10 Uhr stand der ATX prozentuell unverändert bei 3.697,39 Punkten. Nach den kleinen Gewinnen der Vortage zeichnet sich aktuell kein klarer Trend ab, während der Leitindex gleichzeitig nicht aus der äußerst engen Handelsspanne seit Wochenbeginn ausbrach. Der ATX Prime gab um 0,14 Prozent auf 1.846,38 Zähler nach.

Im europäischen Umfeld gab es moderate Gewinne zu sehen. Die Anleger warten mit Spannung auf die Quartalsbilanz und vor allem die Prognosen des US-Chip-Schwergewichts Nvidia, der ein Trendsetter des Boomthemas Künstliche Intelligenz (KI) ist. Von am Vormittag anstehenden Daten zur Geldmenge in der Eurozone sind Marktbeobachtern zufolge hingegen nur geringe Impulse zu erwarten.

Unternehmensseitig werden am heimischen Aktienmarkt einige Zahlen aus dem Immobiliensektor erwartet. So stehen die Ergebnisse von S Immo, Immofinanz und CA Immo an, letztere beide jedoch erst am Abend. Die Aktien der Unternehmen zeigten sich bisher unauffällig.

Bereits einzuordnen gibt es Halbjahreszahlen der Vienna Insurance Group (VIG). Die Aktien verloren bei sehr dünnen Umsätzen 0,3 Prozent. Der Versicherer hat in der ersten Jahreshälfte sowohl bei den verrechneten Prämien als auch bei den Gewinnkennzahlen Zuwächse verzeichnet.

Insbesondere beim Gewinn vor Steuern (EBT) hätte die VIG die Konsenserwartungen übertroffen, hieß es vom Erste-Analyst Thomas Unger. Insgesamt zeige das Zahlenwerk, dass sich die starke operative Leistung von 2023 in der ersten Hälfte von 2024 fortsetze.

Porr stiegen inzwischen um 0,9 Prozent. Die Titel profitierten von einer Bestätigung der Kaufempfehlung der Warburg samt leicht angehobenem Kursziel. Warburg-Analyst Philipp Kaiser lobte insbesondere die Margensteigerung des Baukonzerns.

Auffällig waren im Frühhandel zudem Pierer Mobility, die sieben Prozent absackten. Bei den schwer gewichteten Banken- und Ölwerten gab es hingegen nur wenig Bewegung.

