Wiener Börse (Eröffnung) - ATX-Gewinnserie droht zu reißen

Der Wiener Aktienmarkt ist am Montag mit moderaten Abschlägen in den September gestartet. Der Leitindex ATX stand rund eineinhalb Stunden nach Handelsbeginn bei 3.720,57 Punkten 0,25 Prozent unter dem Schlusskurs vom Freitag. Damit wäre eine bisher sechstägige Gewinnserie zu Ende. Der ATX Prime verlor 0,27 Prozent auf 1.856,18 Zähler. Auch im europäischen Umfeld ging es hinab.

Dass die Börsen in den USA am Montag feiertagsbedingt geschlossen bleiben, könnte auch in Europa zu einem weiterhin impulsarmen Geschäft führen. Wichtige Konjunkturdaten stehen zudem nicht auf der Agenda. Uneinheitliche Vorgaben lieferten inzwischen die asiatischen Märkte. In China belasteten etwa durchwachsene Wirtschaftsdaten die Kurse. Dagegen gab es in Tokio und Sydney bescheidene Gewinne.

Unternehmensseitig blieb die Nachrichtenlage ruhig. Unter den ATX-Schwergewichten gaben Andritz um 1,2 Prozent nach. Die Finanzwerte tendierten wenig bewegt. Anteile am Verbund büßten inzwischen 0,7 Prozent ein. Der Versorger muss seinen Kunden nach unzulässigen Preiserhöhungen Geld zurückerstatten.

Noch nicht gehandelt wurden die Anteilsscheine der UBM Development. Die Warburg Research hat in Reaktion auf die in der Vorwoche veröffentlichten Quartalszahlen das Kursziel für die Aktie angehoben. Angesichts der in den kommenden Jahren erwarteten Ausschüttungen wären die Dividendenrenditen attraktiv, kommentierte Analyst Simon Stippig.

ISIN AT0000999982