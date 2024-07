Wiener Börse (Eröffnung) - ATX gewinnt magere 0,10 Prozent

Die Wiener Börse hat sich am Mittwoch im Frühhandel leicht im Plus präsentiert. Der Leitindex ATX steigerte sich bis 9.50 Uhr um magere 0,10 Prozent auf 3.646,89 Einheiten. Am Dienstag hatte er noch starke 1,55 Prozent an Wert eingebüßt. Nach den deutlichen Vortagesabschlägen setzte europaweit eine Stabilisierungsbewegung ein.

Nach Einschätzung der Helaba-Analysten habe international die Risikobereitschaft vor den morgen anstehenden US-Inflationszahlen aber nachgelassen. Heute sei kaum mit Impulsen zu rechnen und es sei fraglich, ob sich Anleger vor Veröffentlichung der US-Daten aus der Deckung wagen, hieß es weiter von den Experten.

Am heimischen Aktienmarkt lag auf Unternehmensebene ebenfalls noch eine sehr dünne Meldungslage vor. Optisch starke fünf Prozent bzw. 0,7 Euro büßte die Agrana-Aktie ein. Die Titel werden jedoch Ex-Dividende gehandelt. Bereinigt um den Dividendenabschlag in Höhe von 0,9 Euro je Titel würde die Aktie im Plus notieren.

Bei den schwergewichteten Banken gab es mehrheitlich Kursgewinne zu verbuchen. BAWAG verteuerten sich um 0,3 Prozent und die Aktionäre der Erste Group verzeichneten ein Plus von 0,7 Prozent. Die Titel der Raiffeisen Bank International fielen hingegen um 1,2 Prozent.

Unter den weiteren Schwergewichten gaben Andritz und OMV in einem ähnlichen Ausmaß um 0,9 bzw. 0,8 Prozent nach. voestalpine schwächten sich um ein Prozent ab.

ste/sko/sto

ISIN AT0000999982