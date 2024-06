Wiener Börse (Eröffnung) - ATX legt 0,37 Prozent zu

Die Wiener Börse hat sich am Donnerstagvormittag mit Kursgewinnen präsentiert. Der heimische Leitindex ATX verzeichnete gegen 9.50 Uhr ein Plus von 0,37 Prozent auf 3.609,34 Einheiten. Auch an den europäischen Leitbörsen gab es im Frühhandel positive Vorzeichen zu sehen. Eine positive Überraschung kam aus der Schweiz.

Die Schweizerische Nationalbank (SNB) senkte unerwartet den Leitzins erneut. Er liegt nun bei 1,25 nach zuvor 1,50 Prozent. Der zugrunde liegende Inflationsdruck sei gegenüber dem Vorquartal nochmals gesunken, erklärte die SNB nach ihrer Zinssitzung.

Am heimischen Aktienmarkt liegt auf Unternehmensseite noch eine sehr dünne Meldungslage vor. Unter den Schwergewichten in Wien gewannen die Aktien von OMV und Raiffeisen Bank International klar um 1,0 bzw. 1,1 Prozent und unterstützten damit den ATX. voestalpine stärkten sich um 1,5 Prozent.

Die Papiere der Erste Group verbilligten sich hingegen um 0,3 Prozent. Bei sehr dünnen Handelsumsätzen zogen die Papiere von RHI Magnesita um vier Prozent hoch.

