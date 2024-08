Wiener Börse (Eröffnung) - ATX legt am Vormittag 0,6 Prozent zu

Die Wiener Börse hat am Freitag kurz nach Handelsstart zugelegt. Der ATX stieg bis gegen 9.25 Uhr um 0,64 Prozent auf 3.567,36 Punkte. Andere Börsen in Europa lagen nur leicht im Plus. Die Märkte stabilisierten sich damit nach den jüngsten Börsenturbulenzen.

Noch zum Wochenstart hatte der US-Arbeitsmarktbericht für Juli Rezessionsängste geschürt und die Börsen auf Talfahrt geschickt. Die am Donnerstag gemeldete Zahl der Erstanträge auf US-Arbeitslosenhilfe war dann aber überraschend niedrig ausgefallen und zerstreute die Konjunkturängste wieder etwas.

Zahlen gab es in der Früh von Rosenbauer. Der oberösterreichische Feuerwehrausrüster hat im ersten Halbjahr erneut ein Umsatzplus verbucht und seinen Verlust verringert. In den ersten sechs Monaten 2024 kletterte der Umsatz um 16,1 Prozent auf 534,6 Mio. Euro, unterm Strich blieb ein Minus von 5,2 Mio. Euro, nach 11,6 in der Vorjahresperiode. Die Analysten der Baader Bank werteten die Ergebnisse in einer ersten Reaktion positiv. An der Börse legten die Aktien von Rosenbauer im Frühhandel 1,2 Prozent zu.

Bei höherem Volumen gesucht waren am Vormittag die Schwergewichte Andritz, Erste Group und voestalpine und stiegen jeweils um knapp 2 Prozent. Gute Nachfrage gab es auch in BAWAG und Palfinger, die Titel gewannen jeweils 1,4 Prozent. Die größten Verlierer im prime market waren UBM mit einem Minus von 4,6 Prozent.

Marktbewegende Konjunkturdaten werden am Freitag nicht erwartet. Das bestimmende Thema dürften aber die Inflations- und Zinserwartungen bleiben, schreiben die Analysten der Helaba. Mit Spannung erwartet wird damit der in der kommenden Woche anstehende US-Verbraucherpreisindex. Von dem Inflationsbarometer werden wichtige Hinweise auf die im September anstehende Zinsentscheidung der US-Notenbank Fed erwartet.

mik/sko

ISIN AT0000999982