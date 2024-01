Wiener Börse (Eröffnung) - ATX legt in ruhigem Handel 0,5 Prozent zu

Der Wiener Aktienmarkt hat am Donnerstag im Frühhandel leicht zugelegt. Der ATX notierte gegen 10 Uhr mit einem kleinem Plus von 0,45 Prozent bei 3.392,64 Punkten. Der breiter gefasste ATX Prime stieg um 0,38 Prozent auf 1.704,88 Zähler. Auch andere Börsen in Europa verbuchten kleine Gewinne in dieser Größenordnung.

Der Frühhandel verlief weitgehend ruhig. Auch die meisten Kursbewegungen hielten sich in engen Bandbreiten. Impulse könnten die im Tagesverlauf anstehenden Inflationsdaten aus Deutschland sowie die Arbeitsmarktdaten des US-Jobdienstleisters ADP liefern. Von den Veröffentlichungen erhoffen sich Börsianer Hinweise auf die kommenden Schritte der EZB und der US-Notenbank Fed.

Gut gesucht waren am Vormittag Lenzing. Die Aktien des Faserherstellers stiegen um 1,9 Prozent und konnten sich damit etwas von ihren starken Vortagesverlusten erholen. Frequentis und Schoeller Bleckmann legten bei höheren Umsätzen jeweils um gut 1,4 Prozent zu.

Die beiden größten Gewinner im prime market waren am Vormittag Marinomed (plus 3,4 Prozent) und Warimpex (plus 2,0 Prozent). Die größten Verlierer waren Polytec mit einem Minus von 2,7 Prozent.

Um 14 Uhr werden in Deutschland die Zahlen zur Verbraucherpreisentwicklung in Deutschland veröffentlicht. Die Analysten der Helaba sehen für die Daten gemischte Vorgaben. "Zum einen sind den Ölpreisen folgend die Benzin- und Dieselpreise im Dezember gesunken, zum anderen könnte sich die kräftige Mauterhöhung bereits auf die Transportkosten niedergeschlagen haben", schreiben die Analysten. Ein monatliches Minus beim Verbraucherpreisindex halten sie daher trotz des nachlassenden Preisdrucks für nicht wahrscheinlich.

mik/mha

