Wiener Börse (Eröffnung) - ATX plus 0,10 Prozent

Die Wiener Börse hat sich am Mittwoch im Frühhandel moderat im Plus gezeigt. Der ATX legte bis 10.15 Uhr leicht um 0,10 Prozent auf 3.616,12 Punkte zu. An den europäischen Leitbörsen ging es nach den Vortagesverlusten etwas deutlicher nach oben. Marktbeobachter sprachen aktuell von einer Schaukelbörse ohne klarem Richtungstrend. Die Wall Street hatte am Vorabend gemischte Vorgaben geliefert. Klare Zuwächse gab es an den US-Börsen vor allem im Technologiebereich zu sehen.

Am heimischen Aktienmarkt lag auf Unternehmensebene noch eine sehr dünne Meldungslage vor. Es wurden keine Ergebnisse veröffentlicht und auch von Analystenseite liegen keine Neuigkeiten vor. Gesprächsthema sei deswegen aktuell vor allem der Erfolgslauf des österreichischen Fußballnationalteams.

In einem starken europäischen Technologiesektor gewannen AT&S 0,4 Prozent. Unter den schwergewichteten Banken verteuerten sich BAWAG um 0,6 Prozent und Erste Group um 0,5 Prozent. Die Aktionäre der Raiffeisen Bank International mussten hingegen ein Minus von 0,7 Prozent verbuchen.

Unter den weiteren Schwergewichten gewannen Andritz 0,6 Prozent. OMV-Anteilsscheine steigerten sich um 0,5 Prozent. voestalpine ermäßigten sich hingegen um 0,4 Prozent. Wienerberger bauten eine deutliches Minus von 1,8 Prozent.

ste/sto

ISIN AT0000999982