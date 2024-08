Wiener Börse (Eröffnung) - ATX plus 0,85 %, RBI-Titel steigen stark

Die Wiener Börse hat sich am Dienstagvormittag mit Zuwächsen gezeigt. Der Leitindex ATX legte um 10 Uhr um 0,85 Prozent auf 3.694,29 Einheiten zu. Im Fokus standen die Ergebnisse der Raiffeisen Bank International (RBI).

Unterm Strich fiel im ersten Halbjahr ein Konzernergebnis von 1,32 Mrd. Euro an, das waren um 7,3 Prozent mehr als in der Vorjahresperiode. Experten der Erste Group Research sprachen in einer ersten Reaktion von einem insgesamt starken Ergebnis. Die RBI-Titel legten zuletzt um satte 7,1 Prozent zu.

Die beiden anderen im ATX enthaltenen Bankentitel der BAWAG und Erste Group verteuerten sich im Vergleich dazu um moderate 0,5 bzw. 0,6 Prozent. Für Addiko ging es im prime market Segment gar um 0,5 Prozent hinab - hinsichtlich der Jahresperformance war hier allerdings weiterhin ein enormes Plus von über 50 Prozent zu sehen gewesen.

Unter den weiteren Einzelwerten waren Andritz mit plus 3,7 Prozent gut gesucht. Dagegen verloren die Papiere der Lenzing am unteren Ende des ATX 1,5 Prozent an Kurswert.

Dass die Wirtschaft in Österreich weiter nicht anspringen konnte, belastete indes nicht. Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) habe sich gegenüber dem ersten Quartal 2024 nicht verändert, teilte das Wirtschaftsforschungsinstitut (Wifo) zu seiner Schnellschätzung mit. Wachstumszahlen aus dem europäischen Umfeld brachten zunächst ebenfalls kaum Bewegung.

sto/ger

ISIN AT0000999982