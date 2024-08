Wiener Börse (Eröffnung) - ATX steigt um 0,26 Prozent

Die Wiener Börse ist am Mittwoch mit leichten Zuwächsen in den Handel gestartet. Der ATX notierte gegen 9.30 Uhr um 0,26 Prozent höher bei 3.648,13 Einheiten. Wichtige Konjunkturdaten waren zunächst Mangelware. Erst am Abend wird mit dem Fed-Sitzungsprotokoll ein wichtiger Datensatz publiziert.

"Die Sitzung hatte seinerzeit zu verstärkten Zinssenkungserwartungen beigetragen, weil nicht nur auf Inflationsrisiken verwiesen wurde, sondern auch auf die Risiken für den Arbeitsmarkt", kommentierten im Vorfeld die Experten der Helaba.

Unternehmensseitig öffnete Kapsch TrafficCom seine Bücher. Der Wiener Mautsystemanbieter hat im ersten Quartal des laufenden Geschäftsjahres 2024/25 beim Umsatz etwas zugelegt, das operative Ergebnis (EBIT) fiel aufgrund von Entkonsolidierungseffekten aber weiter negativ aus. Eine Kursbewegung gab es allerdings noch nicht.

Die Aktien der Addiko gaben um satte 7,4 Prozent auf 18,05 Euro nach. Die slowenische Großbank NLB ist mit ihrem Übernahmeangebot für die heimische Addiko gescheitert, teilte die NLB am Vorabend in einer Aussendung mit. Die NLB bot den Aktionären 22 Euro je Aktie. Allerdings strebte die Großbank von Anfang an eine qualifizierte Mehrheitsbeteiligung und eine Mindestannahmeschwelle von 75 Prozent der Addiko-Aktien an. Es wurden bis zum Ende der Angebotsfrist jedoch nur 36,39 Prozent bei der Zahlungs- und Abwicklungsstelle hinterlegt.

Mit Blick auf die weiteren Einzelwerte steigerten sich voestalpine um 3,3 Prozent. Schoeller-Bleckmann und AT&S verteuerten sich jeweils um 1,4 bzw. 3,3 Prozent. Bei den Verlierern gaben hinter Addiko Agrana und Pierer jeweils mehr als ein Prozent ab.

