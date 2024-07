Wiener Börse (Eröffnung) - ATX stieg um 0,07 Prozent

Der Wiener Aktienmarkt hat sich am Dienstagvormittag mit leichten Zuwächsen gezeigt. Für den ATX ging es um kurz vor 10 Uhr um 0,07 Prozent auf 3.689,11 Einheiten hinauf. Nachdem sich am Vortag das Marktgeschehen um den Rückzug des US-Präsidenten Joe Biden aus dem Wahlkampf gedreht hatte, richten Investoren am zweiten Handelstag der Woche die Blicke auf das Verbrauchervertrauen in der Eurozone und die US-Immobiliendaten.

Größere Marktimpulse erwarten die Experten der Helaba von den am Nachmittag anstehenden Daten allerdings nicht. "Das Verbrauchervertrauen hinterlässt an den Finanzmärkten in der Regel keine tiefen Spuren", schrieben die Helaba-Analysten. Wichtiger seien die vorläufigen Einkaufsmanagerindizes, die zur Wochenmitte auf dem Programm stehen, gefolgt vom ifo-Geschäftsklima Deutschland am Donnerstag.

Unternehmensseitig waren europaweit Technologietitel gefragt, hierzulande konnten allerdings AT&S nicht an ihren gestrigen Gewinnen anschließen. Die Titel verloren als schwächster Wert im ATX um 1,9 Prozent an Boden. Die Wertpapiere der voestalpine gaben um 1,2 Prozent nach und OMV verloren als eines der Schwergewichte im Leitindex 0,6 Prozent.

Gesucht waren dagegen erneut BAWAG. Hier belief sich das Kursplus auf ein Prozent. Stärker nachgefragt waren Lenzing, die um 1,1 Prozent zulegten. Auch die Erste-Group-Bluechips vermochten Zuwächse von 0,5 Prozent zu verzeichnen.

