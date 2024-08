Wiener Börse (Eröffnung) - ATX verliert 0,34 Prozent

Die Wiener Börse hat sich am Donnerstagvormittag etwas schwächer präsentiert. Der ATX ermäßigte sich bis kurz nach zehn Uhr um 0,34 Prozent auf 3.688,49 Einheiten. Auch an den europäischen Leitbörsen überwiegen die negativen Vorzeichen. Die Aussicht, dass in den USA die Leitzinsen bald gesenkt werden könnten, unterstützt international die Aktienkurse nicht mehr sichtbar. Am Vorabend hatte die Fed die Zinsen bestätigt und eine Senkung im September signalisiert.

Auf Unternehmensebene rückte am heimischen Markt AT&S mit einer Zahlenvorlage ins Blickfeld der Akteure. Der steirische Leiterplattenhersteller hat im 1. Quartal 2024/25 im Jahresvergleich teilweise deutliche Rückgänge verbuchen müssen. Das Betriebsergebnis (Ebit) reduzierte sich von plus 8,5 auf minus 8,1 Mio. Euro. Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) gab von 75 auf 64,6 Mio. Euro nach. Der Umsatz reduzierte sich leicht von 362 auf 349 Mio. Euro.

Die Analysten der Erste Group hoben positiv hervor, dass der Ausblick für das Gesamtjahr bestätigt wurde. Insgesamt verlaufe die Erholung langsam, aber dies war zu erwarten, hieß es weiter von den Experten. Die AT&S-Aktie tendierte mit einem satten Abschlag von 8,4 Prozent.

Die Analysten von Deutsche Bank Research haben das Kursziel für die Aktien der Raiffeisen Bank International (RBI) nach der jüngsten Zahlenvorlage des Instituts von 17,00 auf 18,00 Euro angehoben. Die Anlageempfehlung "Hold" wurde unverändert beibehalten. Die RBI-Aktie gewann 1,6 Prozent auf 18,30 Euro.

Beim Branchenkollegen Erste Group gab es ein Minus in Höhe von 0,9 Prozent zu sehen. Unter den weiteren Schwergewichten schwächten sich voestalpine um 1,1 Prozent ab.

ste/spa

ISIN AT0000999982