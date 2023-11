Wiener Börse (Eröffnung) - ATX verliert 0,35 Prozent

Die Wiener Börse hat am Dienstagvormittag moderat nachgegeben. Der ATX notierte gegen 9.50 Uhr um 0,35 Prozent im Minus bei 3.265,47 Punkten. Der breiter gefasste ATX Prime verlor 0,30 Prozent auf 1.637,95 Zähler. Auch im europäischen Umfeld gestaltete sich der frühe Handel verhalten.

Marktbeobachter sprachen von Zurückhaltung im Vorfeld der Veröffentlichung des Sitzungsprotokolls der US-Notenbank Fed, die jedoch erst nach dem europäischen Börsenschluss erfolgt. Von dem Fed-Protokoll erhoffen sich die Marktakteure Hinweise auf den weiteren geldpolitischen Kurs der Währungshüter.

Belastet wurde der heimische Leitindex im Frühhandel von Abgaben in den schwer gewichteten Bankenaktien. Papiere der BAWAG und der Erste Group büßten bis zu ein Prozent ein. Auch an anderen europäischen Handelsplätzen zählten Bankentitel zu den größten Verlierern.

Unter den Nebenwerten verloren Marinomed-Aktien nach Zahlen ein Prozent. Das Pharmaunternehmen hat in den ersten neun Monaten des heurigen Jahres bei stabilem Umsatz eine Ausweitung des negativen Betriebsergebnisses hinnehmen müssen. Die Finanzergebnisse würden im Rahmen der Erwartungen liegen, erklärte Vladimira Urbankova von der Erste Group in einer ersten Einschätzung. Jedoch seien für die Entwicklung der Aktie die Aussichten auf Vertriebspartnerschaften von größerer Bedeutung, so die Analystin weiter. Hier habe das Management nun vorsichtigere Töne angeschlagen.

spa/mik

ISIN AT0000999982