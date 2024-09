Wiener Börse fester im Frühhandel - ATX gewinnt 1,12 Prozent

--------------------------------------------------------------------- AKTUALISIERUNGS-HINWEIS Neu: Kursbewegungen von Einzelwerten ---------------------------------------------------------------------

Die Wiener Börse hat sich am Donnerstag im Frühhandel fester präsentiert. Der heimischen Leitindex ATX legte in der ersten Handelsstunde deutliche 1,12 Prozent auf 3.645,387 Einheiten zu. Auch an den europäischen Leitbörsen ging es mit den Aktienkursen klar nach oben.

Die für einige Marktteilnehmer doch überraschend deutliche Zinssenkung im Ausmaß von 50 Basispunkten durch die US-Notenbank am Vorabend wird von den internationalen Aktienanlegern goutiert. Zudem hat die Fed weitere Zinsschritte nach unten angekündigt. Damit soll die weltgrößte Volkswirtschaft weiter angekurbelt werden.

Am heimischen Aktienmarkt gestaltet sich die Meldungslage auf Unternehmensebene unverändert mager. Unter den Schwergewichten in Wien gewannen die Aktien von voestalpine und Wienerberger jeweils etwas mehr als drei Prozent an Kurswert hinzu.

Einheitlich positive Vorzeichen wiesen auch die Banken auf. BAWAG verteuerten sich um 1,4 Prozent. Erste Group legten etwas moderater um 0,2 Prozent zu und die Aktionäre der Raiffeisen Bank International konnten ein Plus von 0,7 Prozent einstreifen.

Die OMV-Anteilsscheine gewannen 1,5 Prozent. Beim Verbund gab es ein Plus von 1,1 Prozent zu sehen.

Auch zinssensible Immobilienwerte waren zum Teil auf dem Weg nach oben. CA Immo bauten ein Plus von 1,9 Prozent. Immofinanz gewannen 2,2 Prozent. s Immo tendierten hingegen prozentuell unverändert.

ste/ger

ISIN AT0000999982