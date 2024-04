Wiener Börse geht mit klaren Verlusten in den Handel

Die Wiener Börse ist am Dienstag mit klaren Verlusten in den Handel gestartet. Der ATX gab in der ersten halben Handelsstunde um 0,97 Prozent auf 3.505,07 Einheiten nach. Der ATX Prime verlor 0,97 Prozent auf 1.757,37 Punkte. Negative Vorgaben lieferten die US-Börsen, die am Vorabend mit teils deutlichen Verlusten von über einem Prozent geschlossen hatten.

Mehrere Belastungsfaktoren dürften den Märkten derzeit zusetzen. Sowohl beeinträchtigt die eskalierende Lage im Nahostkonflikt die Kurse an den Weltbörsen als auch die Unsicherheiten im Bezug auf Zinssenkungen in den Vereinigten Staaten, nachdem zuletzt Konjunkturdaten robust ausgefallen sind. Vor diesem Hintergrund blicken Experten am Berichtstag auf die in Deutschland zur Veröffentlichung anstehenden ZEW-Daten.

Am Nachmittag stehen dann in den USA Immobilien- und Produktionszahlen im Zentrum. Bei den Daten zur Industrieproduktion sind die Helaba-Analysten weniger optimistisch als der Marktdurchschnitt. "Da wir nicht von positiven Überraschungen ausgehen, sollten die Zinssenkungserwartungen nicht nochmals reduziert werden, auch nicht bezüglich der EZB", so die Experten weiter.

sto/ger

ISIN AT0000999982