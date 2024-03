Wiener Börse-Handel: ATX Prime notiert zum Handelsstart im Plus

Am Mittwoch verbucht der ATX Prime um 09:12 Uhr via Wiener Börse ein Plus in Höhe von 0,25 Prozent auf 1 697,88 Punkte. In den Mittwochshandel ging der ATX Prime 0,003 Prozent leichter bei 1 693,59 Punkten, nach 1 693,64 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des ATX Prime betrug 1 700,10 Punkte, das Tagestief hingegen 1 692,99 Zähler.

So bewegt sich der ATX Prime im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn verzeichnet der ATX Prime bislang Verluste von 0,093 Prozent. Vor einem Monat, am 13.02.2024, wies der ATX Prime einen Stand von 1 697,43 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 13.12.2023, lag der ATX Prime-Kurs bei 1 653,87 Punkten. Vor einem Jahr, am 13.03.2023, wurde der ATX Prime auf 1 667,50 Punkte taxiert.

Für den Index ging es auf Jahressicht 2024 bereits um 0,942 Prozent abwärts. Bei 1 750,09 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des ATX Prime. Das Jahrestief liegt hingegen bei 1 664,49 Punkten.

Gewinner und Verlierer im ATX Prime

Die Top-Aktien im ATX Prime sind aktuell Raiffeisen (+ 1,21 Prozent auf 18,44 EUR), ZUMTOBEL (+ 1,01 Prozent auf 5,99 EUR), STRABAG SE (+ 0,96 Prozent auf 42,25 EUR), AT S (AT&S) (+ 0,88 Prozent auf 17,22 EUR) und Palfinger (+ 0,84 Prozent auf 24,00 EUR). Flop-Aktien im ATX Prime sind derweil Kapsch TrafficCom (-1,88 Prozent auf 8,34 EUR), Marinomed Biotech (-1,86 Prozent auf 21,10 EUR), Polytec (-1,32 Prozent auf 3,37 EUR), Flughafen Wien (-1,19 Prozent auf 49,70 EUR) und Rosenbauer (-1,06 Prozent auf 28,10 EUR).

Welche Aktien im ATX Prime die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Aktuell weist die UNIQA Insurance-Aktie das größte Handelsvolumen im ATX Prime auf. 21 366 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Im ATX Prime nimmt die Verbund-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 23,399 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der ATX Prime-Werte

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime hat 2024 laut FactSet-Schätzung die Kapsch TrafficCom-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 2,48 zu Buche schlagen. Die OMV-Aktie weist 2024 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 9,87 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.

