Wiener Börse höher im Frühhandel - ATX gewinnt 0,56 Prozent

--------------------------------------------------------------------- AKTUALISIERUNGS-HINWEIS Neu: Ausführungen zu den Banken und Kursbewegungen von weiteren Einzelwerten. ---------------------------------------------------------------------

Der Wiener Aktienmarkt hat sich am Mittwoch im Frühhandel mit höheren Notierungen gezeigt. Der heimische Leitindex ATX legte bis kurz vor 10 Uhr um 0,56 Prozent auf 3.596,17 Einheiten zu. Auch an den europäischen Leitbörsen ging es mit den Aktienkursen ins Plus. Die Vorgaben von der Wall Street vom Vorabend fielen mehrheitlich positiv aus, in Asien ging es in der Früh hingegen mit den Aktienkursen abwärts.

Laut Helaba-Analysten sei das internationale Marktgeschehen im Vorfeld der heutigen US-Inflationszahlen und der morgigen EZB-Zinsentscheidung aber von Nervosität geprägt. Noch immer befindet sich der Markt im Spannungsfeld von Wachstumssorgen einerseits und Zinshoffnungen andererseits, hieß es weiter von den Experten.

Am heimischen Aktienmarkt liegt auf Unternehmensebene noch eine sehr magere Meldungslage vor. Einheitlich mit positiven Vorzeichen zeigten sich die schwergewichteten Banken und unterstützten damit den ATX. Die Aktionäre der Raiffeisen Bank International konnten ein Plus von einem Prozent verbuchen. BAWAG gewannen 0,5 Prozent und Erste Group legten 0,4 Prozent.

Europaweit standen die Bankenwerten mit Übernahmespekulationen in der Gunst der Anleger weit oben. Die Bank Austria-Mutter UniCredit erwägt eine weitere Anteilsaufstockung bei der Commerzbank, nach den jüngsten Zukäufen an dem deutschen Institut.

Im Technologiebereich kamen die AT&S-Anteilsscheine um 1,1 Prozent zurück. Am Vortag hatten die Titel des Leiterplattenherstellers noch deutliche 3,3 Prozent gewonnen.

Unter den Energieversorgern gewannen Verbund-Anteilsscheine 0,9 Prozent. EVN legten 0,3 Prozent zu.

