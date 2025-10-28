Wiener Börse im Frühhandel leicht im Minus - ATX verliert 0,2 Prozent

--------------------------------------------------------------------- AKTUALISIERUNGS-HINWEIS Neu: Details zu Einzelaktien ---------------------------------------------------------------------

Die Wiener Börse hat sich am Dienstag im Frühhandel etwas schwächer gezeigt. Der österreichische Aktienindex ATX hielt zuletzt mit einem Minus von 0,21 Prozent bei 4.672,21 Punkten. Auch an den meisten anderen Börsen in Europa gab es nur wenig Bewegung. Viele Marktteilnehmer dürften derzeit die im Wochenverlauf anstehenden Zinsentscheidungen der EZB und der US-Notenbank Fed abwarten.

Für die Fed-Zinsentscheidung am Mittwoch ist eine Zinssenkung im Ausmaß von 25 Basispunkten mit einer Wahrscheinlichkeit von 98 Prozent an den Märkten eingepreist, schreiben die Analysten der Helaba. Von der am Donnerstag folgenden EZB-Zinsentscheidung erwarten die Experten hingegen keinen Zinsschritt.

Die größten Verlierer im ATX waren im Frühhandel die Aktien von AT&S mit einem Minus von 2,2 Prozent. Verluste zwischen einem und zwei Prozent verbuchten Verbund, Porr und Lenzing. Kleine Pluszeichen gab es bei den Bankwerte. BAWAG, Erste Group und RBI legten zwischen 0,4 und 0,8 Prozent zu.

Etwas schwächer zeigten sich trotz neuer Empfehlungen Palfinger-Aktien und verloren 1,4 Prozent. Die Analysten der Berenberg Bank und der Deutschen Bank haben ihre Kaufempfehlungen in Reaktion auf die zuletzt gemeldeten Quartalszahlen des Kranherstellers bestätigt.

Konjunkturdaten dürften am Dienstag im Vorfeld der Zinsentscheidungen keine größere Rolle spielen. Von Interesse könnten dabei vor allem die am Nachmittag anstehenden Daten zum US-Verbrauchervertrauen sein. Hier dürften der Stillstand der öffentlichen Verwaltung und die jüngsten Massenentlassungen für eine Stimmungseintrübung sorgen, erwarten die Helaba-Analysten.

mik/ste

