Wiener Börse im Frühhandel leicht im Plus

Die Wiener Börse ist am Montag mit einem kleinen Plus in die Woche gestartet. Der ATX stieg bis 9.40 Uhr um 0,19 Prozent auf 3.568,31 Zähler. Auch an anderen Börsen in Europa gab es nur wenig Bewegung. Wichtige Unternehmensnachrichten gab es kaum, und auch impulsgebende Konjunkturdaten werden im Tagesverlauf nicht erwartet.

Gut gesucht waren im Frühhandel Rosenbauer-Aktien und stiegen um 4,6 Prozent. Die Titel des Feuerwehrausrüsters hatten bereits am Freitag nach der Meldung von Quartalszahlen zugelegt.

Impulse könnten nun die im weiteren Wochenverlauf anstehenden Daten zu den US-Verbraucherpreisen bringen. Von den Zahlen erhoffen Marktteilnehmer Hinweise darauf, ob die US-Notenbank Fed bei ihrer Sitzung im September wie erhofft mit einer deutlichen Zinssenkung auf den Rückgang der Inflation reagieren kann.

ISIN AT0000999982