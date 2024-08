Wiener Börse legt im Frühhandel zu, ATX 0,6 Prozent im Plus

Die Wiener Börse hat am Freitag kurz nach Handelsstart zugelegt. Der ATX stieg bis gegen 9.25 Uhr um 0,64 Prozent auf 3.567,36 Punkte. Andere Börsen in Europa zeigten sich im Frühhandel kaum bewegt. Auch marktbewegende Konjunkturdaten werden am Freitag nicht erwartet.

Zahlen gab es in der Früh von Rosenbauer. Der oberösterreichische Feuerwehrausrüster hat im ersten Halbjahr erneut ein Umsatzplus verbucht und seinen Verlust verringert. Die Analysten der Baader Bank werteten die Ergebnisse in einer ersten Reaktion positiv. Die Aktien von Rosenbauer reagierten vorerst nicht und wurden im Frühhandel unverändert zum Vortag gehandelt.

Bei höherem Volumen gesucht waren zum Handelsstart EuroTeleSites und AT&S und legten jeweils gut ein Prozent zu. Deutlich nach unten ging es mit Pierer Mobility (minus 3,2 Prozent) und Zumtobel (minus 4,5 Prozent).

mik

ISIN AT0000999982