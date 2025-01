Wiener Börse (Mittag) - ATX dreht ins Plus und gewinnt 0,29 %

Der Wiener Aktienmarkt hat am Donnerstagvormittag ins Plus gewendet. Der ATX gewann kurz vor zwölf Uhr 0,29 Prozent auf 3.629,27 Punkte. Auch an den europäischen Leitbörsen hellte sich die Anlegerstimmung auf und es gab überwiegend positive Vorzeichen zu sehen.

Marktbeobachter verwiesen auf einen ruhigen Handel. Die Wall Street hatte am Vorabend keine klaren Impulse geliefert. Zudem wird an den US-Börsen wegen der Trauerfeier für den Ex-Präsidenten Jimmy Carter heute nicht gehandelt. Der weitere Handel in Europa könnte dementsprechend in ruhigen Bahnen ablaufen.

Am heimischen Aktienmarkt lag auf Unternehmensebene keine kursrelevante Meldung vor. Auch von Analystenseite gab es noch keine neuen Nachrichten. Mehrheitlich im Plus notierten die schwergewichteten Banken. Erste Group gewannen 0,9 Prozent. Die Aktionäre der Raiffeisen Bank International konnten ein Plus von 1,0 Prozent verbuchen. Die Titel der BAWAG verbilligten sich hingegen um 0,7 Prozent.

Erneut tiefer zeigte sich die Aktie von AT&S mit minus 2,5 Prozent. Bereits an den zwei Vortagen hatten die Titel des Leiterplattenherstellers in Summe etwa 15 Prozent an Wert eingebüßt. Die Analysten der Erste Group verwiesen auf Bedenken über den kurzfristigen iPhone-Absatz von Apple als Risikofaktor für AT&S. Das steirische Unternehmen zählt Apple zu seinen Kunden.

Einen Erholungsansatz gab es hingegen bei Pierer Mobility mit plus 16 Prozent zu sehen. Die Papiere der KTM-Holding hatten am Mittwoch und Dienstag in Summe fast 30 Prozent an Kurswert eingebüßt.

Eine auffällige Kursbewegungen absolvierte zudem Immofinanz. Die Titel des Immobilienkonzerns zogen um 6,9 Prozent hoch. Die Papiere des Autozulieferers Polytec gewannen 3,6 Prozent.

ste/ger

ISIN AT0000999982