Wiener Börse (Mittag) - ATX gewinnt 0,23 Prozent, Banken gesucht

Der Wiener Aktienmarkt hat am Dienstag zu Mittag Zuwächse verzeichnet. Für den ATX ging es kurz vor 12 Uhr um 0,23 Prozent auf 3.694,95 Einheiten hinauf. Das europäische Umfeld zeigte sich nach einer durchwachsenen Eröffnung ebenfalls höher.

Impulsgebende Konjunkturdatenveröffentlichungen dürften sich am Berichtstag in Grenzen halten. "Das Verbrauchervertrauen hinterlässt an den Finanzmärkten in der Regel keine tiefen Spuren", schrieben die Helaba-Analysten mit Verweis auf die am Nachmittag zur Veröffentlichung anstehende Konsumentenstimmung. Wichtiger seien die vorläufigen Einkaufsmanagerindizes, die zur Wochenmitte auf dem Programm stehen, gefolgt vom ifo-Geschäftsklima Deutschland am Donnerstag.

Unternehmensseitig waren europaweit Technologietitel gefragt, hierzulande konnten allerdings AT&S nicht an ihren gestrigen Gewinnen anschließen. Die Titel verloren als schwächster Wert im ATX um 1,6 Prozent an Boden. Die Wertpapiere der voestalpine gaben um 1,2 Prozent nach und jene der OMV um 0,9 Prozent.

Gesucht waren unterdessen die Anteilsscheine der heimischen Banken. So verteuerten sich Raffeisen um 1,6 Prozent. Die Anteile der BAWAG kletterten nach ihren gestrigen Aufschlägen um weitere 1,4 Prozent hinauf. Erste Group verteuerten sich um 0,8 Prozent.

sto/sko

ISIN AT0000999982