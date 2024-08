Wiener Börse (Mittag) - ATX gewinnt im freundlichen Umfeld

Die Wiener Börse hat am Freitag in einem ruhigen Handel etwas zugelegt. Der ATX stand gegen Mittag 0,20 Prozent höher bei 3.637,32 Punkten. Damit steuert er auf einen Wochengewinn von gut zwei Prozent zu. Etwas Halt gibt derzeit die 50-Tage-Durchschnittslinie bei knapp 3.630 Zählern. Diese gilt als Hinweis auf den mittelfristigen Trend des Leitindex. Der ATX Prime gewann am Freitag 0,17 Prozent auf 1.820,83 Zähler.

Auch im europäischen Umfeld gab es moderate Zuwächse zu sehen. Starke Vorgaben kamen zudem aus Japan. Weltweit stützten am Donnerstag veröffentlichte Konjunkturdaten aus den USA, welche die Sorgen vor einer Rezession weiter zerstreuten.

Auch am Berichtstag dürften sich die Blicke der Marktakteure auf Veröffentlichungen in den USA richten. So stehen mit dem Michigan Sentiment Daten zur Konsumstimmung auf der Agenda. Die Vorgaben seien dank gesunkener Benzinpreise und der stabilen Lage am Arbeitsmarkt freundlich, so die Ökonomen der Helaba. Überdies stehen die Baubeginne und -genehmigungen an.

Auf Unternehmensebene blieb die Meldungslage vor dem Wochenende ruhig. Bei den heimischen Banken setzte sich die jüngste Erholung im Einklang mit dem europäischen Sektor fort. Aktien der RBI stiegen um 1,3 Prozent, während Erste Group 0,3 Prozent gewannen. Lediglich BAWAG verloren leicht. Technologiebereich setzten AT&S die zu Wochenbeginn eingeleitete Stabilisierung fort und gewannen 2,2 Prozent.

Leichter tendierten hingegen Mayr-Melnhof mit minus 1,1 Prozent. Anteile am Automobilzulieferer Polytec büßten 2,8 Prozent ein. Unter den ATX-Schwergewichten gaben Verbund und Andritz bis zu 0,6 Prozent ab.

spa/oeh

ISIN AT0000999982