Wiener Börse (Mittag) - ATX in ruhigem Handel leicht im Plus

Die Wiener Börse hat am Donnerstagvormittag moderat zugelegt. Der ATX hielt gegen 12.50 Uhr mit einem kleinen Plus von 0,37 Prozent bei 3.648,02 Punkten. Der breiter gefasste ATX Prime stieg um 0,36 Prozent auf 1.825,95 Zähler. Auch an anderen Börsen in Europa gab es nur wenig Bewegung. Der Feiertag in vielen Ländern dürfte sich auch dämpfend auf die Handelsaktivität niederschlagen.

Gut gesucht waren zu Mittag die Aktien der Post AG und knüpften mit einem Plus von 2,9 Prozent an ihre Vortagesgewinne an. Die am Vortag von der Post gemeldeten Quartalszahlen waren positiv aufgenommen worden. Der Logistiker hatte mit dem Umsatz- und Ergebniswachstum die Erwartungen übertroffen.

Aktien der Raiffeisen Bank International gewannen bei höheren Umsätzen 1,8 Prozent. OMV-Aktien stiegen um 1,1 Prozent. Auch an anderen Börsen fanden sich Aktien der Ölbranche unter den größeren Gewinnern, nachdem gute Wirtschaftsdaten aus China auch Hoffnungen auf eine größere Ölnachfrage aus dem Land geschürt hatten.

Insgesamt hielten sich die meisten Kursbewegungen am heutigen Feiertag in engen Grenzen. Wichtige Unternehmensnachrichten lagen in der Früh ebenfalls nicht vor.

Mit Spannung erwartet wird an den Märkten jetzt die zu Mittag angesetzte Zinsentscheidung der Bank of England. Mit einer Zinssenkung wird zwar nicht gerechnet, von den begleitenden Kommentaren werden aber Hinweise auf Zinssenkungen im weiteren Jahresverlauf erhofft. Impulse könnten am Donnerstagnachmittag auch die in den USA anstehenden Zahlen zu den Erstanträgen auf Arbeitslosenhilfe liefern.

