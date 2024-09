Wiener Börse (Mittag) - ATX legt 0,3 Prozent zu

Die Wiener Börse hat sich am Donnerstag im Mittagshandel weiterhin mit einer etwas höheren Tendenz präsentiert. Der ATX verbesserte sich bis etwa zwölf Uhr um 0,30 Prozent auf 3.638,22 Einheiten, nachdem der heimische Leitindex zuvor zwei klare Verlusttage absolviert hatte. An den europäischen Leitbörsen gab es im Verlauf keinen klaren Richtungstrend zu sehen.

Am heimischen Aktienmarkt rückte auf Unternehmensebene Zumtobel mit vorgelegten Ergebnissen ins Blickfeld. Der Vorarlberger Leuchtenhersteller ist gut ins neue Geschäftsjahr 2024/25 gestartet. Im ersten Quartal legte der Umsatz um 1,2 Prozent auf 289,1 Mio. Euro zu, der Gewinn stieg um 30,3 Prozent auf 12,8 Mio. Euro. Die operativen Ergebnisse des Vorarlberger Leuchtenherstellers im abgelaufenen Jahresviertel bewertete die Erste Group in einer ersten Einschätzung als über den Erwartungen. Der Umsatzausweis entsprach den Prognosen. Die Zumtobel-Papiere reagierten mit Kursgewinnen in Höhe von 2,2 Prozent.

Die OMV-Titel tendierten nach einer Abstufung prozentuell unverändert bei 38,90 Euro. Die Analysten der Erste Group haben ihre Empfehlung für die Aktie des Öl- und Gasunternehmens von "Buy" auf "Hold" gesenkt. Das Kursziel wurde zudem aufgrund der reduzierten Schätzungen für den Rohölpreis und die Raffineriemargen von 52,50 auf 39,70 gekürzt.

Unter den schwergewichteten Banken verteuerten sich BAWAG um 2,8 Prozent. Erste Group legten 0,2 Prozent zu. Die Aktionäre der Raiffeisen Bank International konnten ein Plus von 0,5 Prozent verbuchen. Im Technologiebereich schwächten sich die AT&S-Anteilsscheine um 2,3 Prozent ab.

Immofinanz bauten ein weiteres Minus von 1,7 Prozent. An den zwei Vortagen waren die Titel des Immobilienkonzerns bereits in Summe um fast 20 Prozent abgetaucht. Die Analysten der Erste Group verwiesen auf die zuletzt volatilen Bewegungen der Aktie. Zudem verhandelt das Unternehmen über einen weiteren Anteilskauf bei S immo.

ste/oeh

ISIN AT0000999982