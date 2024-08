Wiener Börse (Mittag) - ATX legt 0,7 Prozent zu

Der Wiener Aktienmarkt hat am Montag nach einem vorsichtigen Handelsbeginn bis zu Mittag an Tempo aufgenommen. Gegen 12.10 Uhr stand der ATX 0,71 Prozent im Plus bei 3.653,01 Punkten. Nach der jüngsten Stabilisierung orientierte sich der Leitindex zuletzt an der 50-Tage-Durchschnittslinie bei 3.629 Einheiten. Der ATX Prime stieg um 0,61 Prozent auf 1.827,67 Zähler. Im europäischen Umfeld ließen es die Anleger ruhiger angehen. Die Fernost-Vorgaben fielen gemischt aus.

Stärkere Impulse blieben zum Wochenstart aus. Kursbewegende Konjunkturdaten aus der Eurozone werden erst in den kommenden Tagen erwartet. In den USA steht am Montagnachmittag der Index der Frühindikatoren auf dem Programm. "Dieser wird im Monatsvergleich rückläufig erwartet und so bleiben Konjunktursorgen den Akteuren wohl erhalten", schreiben die Marktbeobachter der Helaba in ihrem Tagesausblick. Ob es aber zu einer Forcierung der Zinssenkungsspekulation komme, sei fraglich.

Zuletzt hatten die Befürchtungen an den Finanzmärkten, dass die USA in eine Rezession schlittern könnten, dank solider Konjunkturdaten wieder nachgelassen. Zudem stehen in den USA die Zeichen auf Leitzinssenkung. An den Terminmärkten wird derzeit eine Zinssenkung über 25 Basispunkte eingepreist. Weitere Hinweise erhoffen sich die Marktakteure in dieser Woche von den Wortmeldungen auf dem Notenbankertreffen in Jackson Hole.

Unternehmensseitig blieb die Meldungslage am Montag ruhig. Finanzwerte notierten nach einem Verhaltnen Handelsbeginn zuletzt einheitlich fester. Erste Group und BAWAG gewann bis zu ein Prozent hinzu. RBI stiegen um 1,6 Prozent.

Gesucht waren im freundlichen europäischen Sektorumfeld einige Grundstoffwerte. voestalpine starteten nach der jüngsten Verlustserie einen Stabilisierungsversuch und gewannen 1,6 Prozent, Lenzing und Wienerberger legten bis zu 1,3 Prozent zu. Unter den Schwergewichten verbesserten sich Andritz zudem um 1,3 Prozent.

Rosenbauer setzten den starken Lauf der Vortage fort und stiegen um 2,9 Prozent. Aktien des Flughafen Wien zeigten sich vor Halbjahreszahlen stabil.

spa/oeh

ISIN AT0000999982