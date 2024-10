Wiener Börse (Mittag) - ATX mit plus 0,03 Prozent wenig bewegt

Der Wiener Aktienmarkt hat sich am Mittwoch im Mittagshandel gut behauptet präsentiert. Der heimische Leitindex ATX notierte gegen 12 Uhr mit einem sehr mageren Plus von 0,03 Prozent bei 3.617,57 Einheiten. Auch das europäische Umfeld zeigte sich noch ohne klarem Richtungsentscheid. Eine weitere Eskalationsstufe im Nahost-Konflikt steht international im Fokus, belastete die Aktienkurse bis dato aber nicht stark.

Die Luftstreitkräfte der Revolutionsgarden, Irans Elitestreitmacht, haben am Vorabend bereits zum zweiten Mal in diesem Jahr den Erzfeind Israel direkt angegriffen. Sie feuerten rund 200 Raketen ab, die auf Luftwaffenstützpunkte und das Hauptquartier des Geheimdienstes Mossad zielten. Nach israelischen Angaben wurde der Angriff größtenteils abgewehrt - den Regierungschef Benjamin Netanjahu dennoch nicht unbeantwortet lassen will.

Am heimischen Aktienmarkt lag auf Unternehmensebene noch eine dünne Meldungslage vor. Unter den Schwergewichten in Wien gewann die OMV-Aktie 1,8 Prozent. Hier könnten die anziehenden Rohölpreise unterstützt haben. Die schwergewichteten Banken Erste Group, BAWAG und Raiffeisen Bank International traten mit Kursveränderungen zwischen plus 0,1 und minus 0,1 Prozent auf der Stelle.

Von Analystenseite meldete sich die Erste Group zur Aktie von Mayr-Melnhof und bestätigte die neutral Anlageempfehlung "Hold" für den Kartonhersteller. Das Kursziel wurde hingegen von 127,2 auf 97,5 Euro gekürzt. Die Aktie notierte mit minus 0,2 Prozent bei 89,4 Euro.

Zudem revidierten die Experten von der Deutschen Bank ihr Kursziel für die Verbund-Aktie von 62 auf 63 Euro leicht nach oben. Das "Sell"-Votum für den Energieversorger wurde bestätigt. Hier gab es ein Kursminus von 0,8 Prozent auf 72,9 Euro zu sehen.

ste/szk

ISIN AT0000999982