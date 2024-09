Wiener Börse (Mittag) - ATX mit plus 0,25 Prozent freundlich

Die Wiener Börse hat sich heute, Dienstag, zu Mittag bei moderatem Volumen mit freundlicher Tendenz präsentiert. Der ATX wurde um 12.00 Uhr mit 3.624,04 Punkten errechnet, das ist ein Plus von 0,25 Prozent. Der ATX Prime notierte zum oben genannten Zeitpunkt 0,24 Prozent höher bei 1.807,87 Punkten.

Das europäische Umfeld fand noch keine einheitliche Richtung. Marktbeobachter sprachen von zurückhaltenden Anlegern im Vorfeld der am Mittwoch anstehenden US-Verbraucherpreisdaten sowie den US-Erzeugerpreisen am Donnerstag. Von den Daten erhoffen sich die Märkte Hinweise auf das Ausmaß der Zinssenkung der US-Notenbank am 18. September.

Die Anleger richten ihren Blick auch schon auf die Zinssitzung der Europäischen Zentralbank (EZB) am Donnerstag. Eine Zinssenkung um 0,25 Prozentpunkte haben die Märkte bereits eingepreist. Der weitere Zinspfad danach ist jedoch unklar.

Außerdem richte sich der Fokus zunehmend auf die anstehenden US-Wahlen. Schon in der Nacht zum Mittwoch steht die erste TV-Präsidentschaftsdebatte zwischen der US-Vizepräsidentin Kamala Harris und dem ehemaligen Präsidenten Donald Trump auf dem Programm.

Die Meldungslage zu den Unternehmen fiel ausgesprochen mager aus. Zu den größeren Gewinnern unter den Einzelwerten zählten zu Mittag Rosenbauer mit einem Anstieg um 1,6 Prozent. AT&S konnten sich um 3,5 Prozent steigern und Agrana legten 1,7 Prozent zu.

Bei den Indexschwergewichten stiegen Andritz um 1,2 Prozent und BAWAG verbesserten sich um 0,7 Prozent. Hingegen büßten OMV 0,6 Prozent an Wert ein. voestalpine zeigten sich unverändert zum Vortag.

Semperit tendierten ebenfalls unverändert bei 12,20 Euro. Die Analysten der Erste Group haben ihr Kursziel für die Titel von leicht von 13,5 auf 13,3 Euro gekürzt und ihre "Hold"-Einstufung bestätigt.

ISIN AT0000999982