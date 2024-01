Wiener Börse (Mittag) - ATX mit plus 0,43 Prozent freundlich

Die Wiener Börse hat sich heute, Montag, zu Mittag weiterhin mit freundlicher Tendenz präsentiert. Der ATX wurde um 12.00 Uhr mit 3.358,81 Punkten errechnet, das ist ein Plus von 0,43 Prozent. Der ATX Prime notierte zum oben genannten Zeitpunkt 0,38 Prozent höher bei 1.690,93 Punkten.

Auch das europäische Umfeld zeigte sich zu Wochenbeginn mit etwas höheren Notierungen. Unterstützung kommt laut Marktbeobachtern vor allem von den starken Wall Street-Vorgaben. In Asien sorgten schwache China-Börsen hingegen für ein uneinheitliches Bild, nachdem die chinesische Notenbank die Kreditzinsen unverändert belassen hatte.

Datenseitig ist der Blick heute in Abwesenheit anderer wichtiger Veröffentlichungen auf den Index der Frühindikatoren in den USA gerichtet. Im Fokus steht in dieser Woche in Europa aber die Leitzinsentscheidung der EZB am Donnerstag. Eine Zinsänderung wird dabei nicht erwartet.

Die Meldungslage zu den heimischen Unternehmen fiel noch recht dünn aus. Zu den größeren Gewinnern zählten zu Mittag Zumtobel mit einem Anstieg um knapp zwei Prozent. Wienerberger konnten sich um 1,7 Prozent steigern und Strabag lagen 1,2 Prozent im Plus.

Weiterhin fest tendierten die Bankwerte. So konnten sich Raiffeisen um 1,2 Prozent steigern und BAWAG notierten um gut ein Prozent höher. Erste Group gewannen 0,6 Prozent an Wert.

OMV verbesserten sich leicht um 0,2 Prozent. In die Gespräche des Öl- und Gaskonzerns und der staatlichen Ölgesellschaft Adnoc aus den Vereinigten Arabischen Emiraten über eine Fusion ihrer Petrochemiesparten Borealis und Borouge könnte neuer Schwung kommen. Der Deal, bei dem ein Chemieriese mit einem Jahresumsatz von mehr als 20 Mrd. Dollar geschaffen werden könnte, werde weiter angestrebt, sagten mehrere mit der Angelegenheit vertraute Personen der Nachrichtenagentur Reuters.

Die Analysten von Deutsche Bank Research haben ihr Kursziel für die Aktien der AT&S von 38,0 auf 32,0 Euro gesenkt. Die Kaufempfehlung "Buy" wurde für die Aktien des Leiterplattenherstellers hingegen unverändert beibehalten. Die Aktien von AT&S lagen 0,4 Prozent tiefer bei 21,26 Euro.

ger/mik

ISIN AT0000999982