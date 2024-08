Wiener Börse (Mittag) - ATX stabil, Pierer Mobility unter Druck

Am Wiener Aktienmarkt gab es am Montag nur wenig Bewegung. Wie auch im europäischen Umfeld verlief der Handel ruhig und mit geringen Umsätzen. Nach den jüngsten geldpolitischen Signalen fehlte es an weiteren Impulsen. Gegen Mittag stand der ATX bei 3.689,75 Punkten auf Vortagesniveau. Der ATX Prime trat bei 1.845,35 Zählern praktisch auf der Stelle.

Stimmungsdaten aus Deutschland beeinflussten das Geschehen an den Aktienmärkten nicht merklich. Das Ifo-Geschäftsklima hat sich im August weiter eingetrübt, wenn auch etwas geringer als von Analysten erwartet. "Die Zinssenkungserwartungen bezüglich der EZB per September werden damit wohl untermauert", erklärten die Marktbeobachter der Helaba in einer ersten Reaktion auf die Daten. Jedoch sei eine Zinssenkung um 25 Basispunkte ohnehin schon fest eingepreist worden.

Allgemein sehen Experten nur noch geringen Spielraum für positive Überraschungen bei den Zinserwartungen. Am Freitag hatte US-Notenbankchef Jerome Powell eine Zinssenkung im September signalisiert. Dies sei von den Börsen jedoch bereits vorweggenommen worden, hieß es.

Pierer Mobility büßten inzwischen nach Halbjahreszahlen 6,3 Prozent ein. Das Unternehmen kämpft weiterhin mit einem schwachen Absatz und muss weitere Stellen einsparen. Für die ersten sechs Monate des laufenden Geschäftsjahres 2024 meldete der Motorrad- und Fahrradhersteller einen Umsatzrückgang von 27 Prozent auf 1 Mrd. Euro und einen Periodenverlust von 172 Mio. Euro.

Unter den ATX-Schwergewichten stiegen OMV-Aktien um 0,8 Prozent. Sie folgten einem Anstieg der Ölnotierungen nach einem militärischen Schlagabtausch zwischen der libanesischen Hisbollah-Miliz und der israelischen Armee.

Ohne klare Richtung tendierten Finanzwerte. Addiko Bank verloren jedoch weitere 1,6 Prozent. Die Papiere waren bereits in der Vorwoche unter Druck geraten, nachdem die slowenische Bank NLB mit einem Übernahmeangebot abgeblitzt war.

