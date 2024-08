Wiener Börse (Mittag) - ATX steigt um 0,14 Prozent

Die Wiener Börse hat sich am Dienstag zu Mittag mit leichten Zuwächsen gezeigt. Der ATX stieg gegen 12 Uhr um 0,10 Prozent auf 3.698,33 Einheiten. Der ATX Prime konnte um 0,14 Prozent auf 1.849,56 Punkte zulegen.

Vor dem Hintergrund der weiterhin intakten Zinssenkungserwartungen in den Vereinigten Staaten und im Euroraum richten sich die Blicke am Berichtstag auf das in den USA zur Veröffentlichung anstehende Verbrauchervertrauen des Conference Board für den August. Dieses dürfte laut Auffassung der Helaba wohl nichts an den Einschätzungen der Notenbanken ändern.

Bereits verarbeitet wurden Zahlen zum Bruttoinlandsprodukt Deutschlands. Das Statistische Bundesamt bestätigte in der Früh in einer zweiten Schätzung, dass die deutsche Wirtschaft im zweiten Quartal auch wegen gesunkener Investitionen und der Krise am Bau leicht geschrumpft war. Die Daten untermauerten, dass der deutschen Wirtschaft eine klar positive Perspektive fehlt, erklärten die Analysten der Helaba.

Unter den Einzelwerten standen die Aktien vom Verbund im Fokus. Sie tendierten nach anfänglichen Verlusten zuletzt prozentuell unverändert. Bekannt wurde kürzlich, dass der Energiekonzern das burgenländische Photovoltaik-Unternehmen Solavolta zur Gänze übernommen habe. Bereits seit 2015 hielt Verbund 50 Prozent, nun werde das Unternehmen vollständig in den PV-Geschäftsbereich des Energiekonzerns eingegliedert, geht aus einer Aussendung hervor.

OMV-Titel fielen um leichte 0,1 Prozent. Die Chemie-Tochter Borealis hatte ihre Bücher geöffnet. Unterm Strich verdiente das Unternehmen 297,79 Mio. Euro. Im ersten Halbjahr 2023 waren es 97,01 Mio. Euro gewesen.

Zum Ausblick hieß es von Borealis, dass ein aufgesetztes Unternehmensprogramm beim kurzfristigen Schützen der Margen genau so helfe wie beim längerfristigen Einsparen von Fixkosten. So seien "die schlimmsten Auswirkungen des Branchenabschwungs abgefedert" worden. Aber: "Das Branchenumfeld und die geopolitische Situation dürften auf absehbare Zeit schwierig bleiben."

Mit Blick auf weitere Einzelwerte waren überdies in der zweiten Börsenreihe die Anteile der RHI Magnesita, die um 2,4 Prozent zulegten, gefragt. Porr gewannen ein Prozent. Polytec verloren indes 1,9 Prozent und FACC 1,5 Prozent. Bei geringem Volumen sanken Warimpex um 5,8 Prozent.

