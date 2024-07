Wiener Börse (Mittag) - ATX steigt um 0,29 Prozent

Die Wiener Börse hat am Montag zu Mittag mit Zuwächsen notiert. Der Leitindex ATX präsentierte sich um 12.05 Uhr um 0,29 Prozent höher bei 3.682,48 Einheiten. Im Blick stehen zum Wochenbeginn unter anderem die Präsidentschaftswahlen in den Vereinigten Staaten.

Nachdem der amtierende US-Präsident Joe Biden im Rennen um eine weitere Amtsperiode im Weißen Haus seinen Rückzug angekündigt hat, blicken Investoren gespannt auf die US-Marktreaktion. "Die neue Situation im Präsidentschaftswahlkampf ist heute auch an der Börse das Top-Thema", schrieb hierzu Marktexperte Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners. Bewegen dürfte vor allem die Frage, ob die amtierende Vizepräsidentin und Spitzenkandidatin Kamala Harris Donald Trump schlagen könnte. Sie ist die aussichtsreichste Ersatzbewerberin.

Darüber hinaus bleibt in den Vereinigten Staaten die Geldpolitik im Fokus. "Im Vorfeld der in der nächsten Woche stattfindenden FOMC-Sitzung sind die letzten Redebeiträge vonseiten der Notenbank zu beachten, bevor die sogenannte Blackout Period beginnt, in der üblicherweise keine geldpolitischen Äußerungen getätigt werden", schrieben die Experten der Helaba.

Mit Blick auf die größten Gewinner im ATX konnten Verbund die AT&S-Titel überholen. Sie steigerten sich um 2,2 Prozent. Für die Anteile des Leiterplattenherstellers ging es um 1,02 Prozent hinauf. Auch BAWAG fanden sich unter den Top-Werten: Die Aktien der Bank steigerten sich um 0,98 Prozent.

Dagegen hinab ging es für die Papiere der DO&CO und zwar um 1,86 Prozent. Bereits am Freitag hatten die Aktien Verluste verzeichnet, nachdem der Airline-Caterer angekündigt hatte, für das Geschäftsjahr 2023/24 keine Dividende auszuschütten.

Ebenfalls schwach zeigten sich Schoeller-Bleckmann. Die Anteilsscheine des Ölfeldausrüsters gaben um 1,76 Prozent nach. Die Papiere der Post verbilligten sich um 1,46 Prozent.

ISIN AT0000999982