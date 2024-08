Wiener Börse (Mittag) - ATX steigt um 1,06 %, Andritz und RBI gesucht

Die Wiener Börse hat sich am Dienstag zu Mittag mit klaren Zuwächsen gezeigt. Der Leitindex ATX legte gegen 12 Uhr um 1,06 Prozent auf 3.701,92 Einheiten zu. Im Fokus standen unter anderem die Ergebnisse der Raiffeisen Bank International (RBI).

Unterm Strich fiel für die RBI im ersten Halbjahr ein Konzernergebnis von 1,32 Mrd. Euro an, das waren um 7,3 Prozent mehr als in der Vorjahresperiode. Experten der Erste Group Research sprachen in einer ersten Reaktion von einem insgesamt starken Ergebnis. Die RBI-Titel legten zuletzt um 6,2 Prozent zu.

Die beiden anderen im ATX enthaltenen Bankentitel der BAWAG und Erste Group verteuerten sich im Vergleich dazu um 1,0 bzw. 1,4 Prozent. Für Addiko ging es im prime market Segment nach anfänglichen Verlusten ebenfalls hinauf, und zwar um 0,5 Prozent.

Darüber hinaus zeigten sich am heutigen Handelstag Andritz mit plus 4,7 Prozent gut gesucht. Die Titel profitierten von einem neuen Aktienrückkauf des steirischen Anlagenbauers. Um bis zu 128,3 Mio. Euro sollten 2.080.000 Aktien erworben werden, teilte das Unternehmen mit.

Wirtschaftsdaten fielen indes gemischt aus. Während in Österreich und Deutschland Wachstumszahlen eher enttäuschten, zeigten sich Daten zum Bruttoinlandsprodukt Spaniens besonders stark. Auch in Frankreich wurden etwas besser als prognostizierte Konjunkturzahlen veröffentlicht.

sto/ger

ISIN AT0000999982