Wiener Börse (Mittag) - ATX verliert 0,42 Prozent

Die Wiener Börse hat sich am Donnerstagmittag mit etwas schwächerer Tendenz gezeigt. Der ATX gab bis zwölf Uhr um 0,42 Prozent auf 3.696,34 Punkte nach. Auch an den europäischen Leitbörsen gab es nach den jüngsten Rekordhochs Kursverluste zu sehen. Positive Vorgabe hatte hingegen die Wall Street geliefert. An den US-Börsen markierte der Dow Jones nach überraschend niedrigen US-Inflationszahlen ein neues Allzeithoch.

Am heimischen Aktienmarkt liegt auf Unternehmensebene eine gut gefüllte Meldungslage vor. Quartalszahlen präsentierten Wienerberger, Polytec und Flughafen Wien. RHI Magnesita-Aktien werden zudem ex Dividende gehandelt. Weiters beabsichtigt die slowenische Bankengruppe Nova Ljubljanska Banka NLB ein Kaufangebot für die Addiko Bank zu legen. Die Papiere von Addiko zogen um 3,2 Prozent hoch.

Wienerberger bauten ein Minus von 0,8 Prozent. Der weltgrößte Ziegelhersteller hat heuer zum Jahresstart deutlich weniger verdient. Der Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) sank im ersten Quartal gegenüber der Vorjahresperiode um 45 Prozent auf 115 Mio. Euro. Der Umsatz ging um 9 Prozent auf 953 Mio. Euro zurück.

Die Zahlen des Flughafen Wien für das Auftaktquartal fielen laut Erste Group leicht über den Prognosen aus. Die Flughafen Wien hat am Vienna Airport in Schwechat wie in der ganzen Gruppe im ersten Quartal mehr Passagiere abgefertigt sowie Umsatz und Gewinn gesteigert. Die Airport-Aktie tendierte prozentuell unverändert.

Die Polytec-Ergebnisse für das abgelaufene Jahresviertel wurden von der Erste Group als "in-line" bewertet. Der oberösterreichische Auto-Zulieferer hat im ersten Quartal des Jahres zwar den Umsatz ausgeweitet, dabei aber unter dem Strich einen Verlust eingefahren. Operativ war das Unternehmen wieder deutlich positiv. Polytec-Titel gewannen 0,3 Prozent.

RHI Magnesita-Papiere fielen ex Dividende um 2,6 Prozent. Im Technologiebereich zogen die AT&S-Titel um 3,8 Prozent hoch. Unter den Energiewerten büßten Verbund-Anteilsscheine um 1,8 Prozent ein.

ste/spa

ISIN AT0000999982