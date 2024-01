Wiener Börse (Mittag) - ATX verliert moderate 0,09 Prozent

Die Wiener Börse hat sich am Mittwochmittag knapp im Minus präsentiert. Der ATX verlor bis etwa zwölf Uhr um sehr moderate 0,09 Prozent auf 3.423,47 Punkte. An den europäischen Leitbörsen gab es hingegen überwiegend leichte Zuwächse zu sehen.

Experten verwiesen auf zurückhaltende Anleger und einen dementsprechend ruhigen Handel. Marktbewegende Datenveröffentlichungen habe es gestern nicht gegeben und auch heute stehen keine wichtigen Einträge im Kalender, schrieben die Helaba-Analysten in ihrem Tagesausblick. Erst morgen werde es nach Einschätzung der Experten mit der Veröffentlichung der US-Inflationszahlen auf fundamentaler Ebene wieder interessant.

Am heimischen Aktienmarkt gestaltete sich die Meldungslage bis dato sehr dünn. Bei den schwergewichteten Banken gab es keinen einheitlichen Trend zu beobachten. BAWAG verbilligten sich um 1,4 Prozent. Erste Group gaben unwesentliche 0,03 Prozent nach und die Aktionäre der Raiffeisen Bank International konnten ein Plus in Höhe von 0,3 Prozent verbuchen.

Pierer Mobility beschleunigten um 3,5 Prozent. Die KTM-Mutter erwartet für 2023 einen Rekordumsatz und einen ebensolchen Absatz, hieß es bei der Präsentation der vorläufigen Bilanzzahlen. Der Umsatz wird zwischen 2,65 und 2,67 Mrd. Euro erwartet, ein Plus von 9 Prozent. Besonders der Fahrradabsatz hat mit einen Zuwachs von 33 Prozent deutlich zugelegt.

Im Technologiebereich schwächten sich AT&S um 1,1 Prozent ab. Flughafen Wien verloren bei geringen Handelsumsätzen 1,9 Prozent an Höhe. Die Papiere des Mautausrüsters KapschTrafficCom steigerten sich um 2,9 Prozent. Auch hier gestaltete sich das Handelsvolumen sehr mager. Im Immobilienbereich bauten S Immo ein deutliches Plus von 3,4 Prozent. Die Aktien des Stromversorgers Verbund legten 1,2 Prozent zu.

ste/mha

ISIN AT0000999982