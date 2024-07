Wiener Börse (Mittag) - ATX weiterhin tiefer

Die Wiener Börse hat sich am Dienstag zu Mittag weiterhin im Minus gezeigt. Der heimische Leitindex ATX verlor bis 12.00 Uhr um 0,22 Prozent auf 3.640,61 Punkte. Der marktbreite ATX Prime gab 0,28 Prozent auf 1.821,64 Einheiten nach. Damit fielen die Verlaufsverluste in Wien weniger deutlich aus als an den wichtigsten europäischen Handelsplätzen. Datenseitig standen frische Inflationszahlen aus der Eurozone im Fokus.

Die Meldungslage zu Einzelwerten blieb in Wien bisher mager, von Analystenseite gab es Neuigkeiten für UBM. Die Erste Group hat das Kursziel für die Aktien des Immobilienentwicklers von 30 auf 28 Euro gesenkt. Die Anlageempfehlung "Buy" wurde gleichzeitig bestätigt. Die Kurs der Aktien dreht nach Verlusten im Eröffnungshandel ins Plus und kletterte um 1 Prozent auf 21,30 Euro nach oben.

Ebenfalls im positiven Terrain lagen mit Flughafen Wien (plus 2 Prozent) und FACC (plus 1 Prozent) sowie Do&Co (plus 0,1 Prozent) Werte aus der Luftfahrtbranche. Auch Raiffeisen Bank International zeigten sich 1,9 Prozent fester, während es bei den Branchenkollegen BAWAG (minus 0,7 Prozent) und Erste Group (minus 0,4 Prozent) nach unten ging.

Datenseitig stehen heute frische Verbraucherpreise im Fokus. Die Inflation im Euroraum ist im Juni leicht gesunken, die unterliegende Teuerung bleibt aber hartnäckig. Die Inflationsrate fiel von 2,6 Prozent im Mai auf 2,5 Prozent. Analysten hatten im Schnitt mit der Entwicklung gerechnet, nachdem sich die Teuerung im Vormonat noch beschleunigt hatte.

Ohne schwankungsanfällige Preise von Energie und Nahrungsmitteln stagnierte die Teuerung im Juni auf 2,9 Prozent. Hier hatten Experten mit einem leichten Rückgang gerechnet. Die sogenannte Kerninflation beschreibt den Preistrend nach Ansicht von Ökonomen zuverlässiger als die Gesamtrate. Besonders deutlich stiegen erneut die Preise für Dienstleistungen, sie erhöhten sich wie im Monat zuvor um 4,1 Prozent auf Jahressicht.

"Mit den Werten in Juni ist die Inflation nur geringfügig gefallen. Der unterliegende Preisauftrieb scheint sich insbesondere bei den Dienstleistungen zu verfestigen. Dem gegenüber steht, dass die Inflation im Vorjahresvergleich aufgrund von wegfallenden stärkeren Monatswerten (Basiseffekten) bis zum September weiter sinken könnte. Das gibt der EZB womöglich das erwünschte Fenster für weitere Zinssenkungen in diesem Jahr", schreibt die Commerzbank in einer ersten Reaktion auf die Zahlen.

kat/mik

ISIN AT0000999982