Wiener Börse (Mittag) - ATX weitet Kursgewinne aus

Die Wiener Börse hat sich am Freitag zu Mittag sehr fest gezeigt und steuert auf den 3. Gewinntag in Serie zu. Der heimische Leitindex ATX weitete seine Verlaufsgewinne aus und kletterte bis 12.00 Uhr um 1,00 Prozent auf 3.183,52 Punkte. Der breiter gefasste ATX Prime verbuchte ein Plus von 0,91 Prozent auf 1.604,87 Einheiten. Auch die wichtigsten europäischen Handelsplätze zeigten sich am Vormittag höher. Positive Vorgaben kamen bereits aus den USA und Asien.

Doch auch wenn die Märkte sich vor dem Wochenende freundlich zeigen, bleibt die Stimmung laut den Experten der Helaba von Konjunktur- und Zinssorgen geprägt. Daten aus der Eurozone dürften diese aber am Vormittag etwas zurückgedrängt haben. Die Inflation im Euro-Raum dürfte im September weiter zurückgehen. Laut ersten Eurostat-Schätzungen stiegen die Verbraucherpreise um 4,3 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat. Im August waren es noch 5,2 Prozent gewesen.

Die Kernrate für die Eurozone, in der die schwankungsanfälligen Energie- und Lebensmittelpreise sowie Alkohol und Tabak ausgeklammert sind, sank im September auf 4,5 Prozent nach einem August-Wert von 5,3 Prozent. Damit liegt die Inflation immer noch deutlich über dem Zielwert der Europäischen Zentralbank (EZB) von 2,0 Prozent.

Am Nachmittag könnten Preis- und Konsumdaten aus den USA noch weitere Impulse liefern. Meldungsseitig blieben diese für Wiener Werte bisher aus, auch von Analystenseite war es am Vormittag still. Stark nachgefragt wurden Aktien der Raiffeisen Bank International, die sich mit einem Aufschlag von 6,1 Prozent an die Spitze der Kursgewinner im prime market setzten. Die Branchenkollegen BAWAG (plus 1 Prozent) und Erste Group (plus 0,9 Prozent) konnten ebenfalls zulegen, allerdings weniger deutlich.

Sehr fest zeigten sich auch Industriewerte. Lenzing kletterten nach starken Vortagesgewinnen erneut um 4,2 Prozent, Palfinger gewannen bisher 3,2 Prozent und auch Semperit (plus 3,1 Prozent) und Andritz (plus 2,3 Prozent) waren gut gesucht. Abschläge verbuchten Papiere mit Bezug zur Luftfahrtbranche. Frequentis büßten 0,7 Prozent ein, Flughafen Wien verloren 0,6 Prozent und Airline-Caterer Do & Co gaben um 0,2 Prozent nach.

ISIN AT0000999982