Wiener Börse (Mittag) - ATX weitet Kursgewinne aus

Die Wiener Börse hat sich am Freitag zu Mittag mit klaren Aufschlägen gezeigt. Der heimische Leitindex ATX weitete seine Kursgewinne kontinuierlich aus und stieg bis 12.15 Uhr um 0,88 Prozent auf 3.581,12 Punkte, der breiter gefasste ATX Prime kletterte um 0,82 Prozent auf 1.784,28 Zähler. Auch das europäische Börsenumfeld drehte mehrheitlich ins Plus, nachdem es noch mit Abschlägen in den Handel gestartet war.

Für gute Laune an den Börsen sorgten überraschend gute Konjunkturdaten aus Deutschland. So hat sich die Stimmung in der deutschen Wirtschaft unerwartet aufgehellt, der deutsche Ifo-Geschäftsklimaindex stieg im Oktober deutlicher als prognostiziert. Das Konjunkturbarometer kletterte auf 86,5 Zähler von 85,4 Einheiten im Vormonat. Ökonomen hatten nur mit einem Anstieg auf 85,6 Punkte gerechnet.

Allerdings könne der heutige Anstieg nach vier Rückgängen in Folge den Trend beim Ifo noch nicht nach oben drehen, kommentierten die Ökonomen der Commerzbank in einer ersten Reaktion. "Das Winterhalbjahr wird für die deutsche Wirtschaft schwierig. Auf der anderen Seite spricht die heutige Erholung beim Ifo-Geschäftsklima gegen eine tiefe Rezession. Das wahrscheinlichere Szenario bleibt eine Stagnation im Winterhalbjahr gefolgt von einer blutleeren Erholung ab dem Frühjahr", prognostizieren die Experten.

In Wien blieb es meldungsseitig zum Wochenschluss sehr ruhig, auch Impulse von Analystenseite fehlten bis dato. Agrana-Papiere gaben um 1,4 Prozent nach. Die Stärkefabrik des Konzerns im vom Hochwasser Mitte September massiv betroffenen Tullnerfeld wird seit Oktober schrittweise hochgefahren. Die Stärkeproduktion laufe wieder voll, jene von Biosprit zu 90 Prozent, wurde bekannt.

Mit Blick auf die Branchentafel zeigten sich Bankaktien im Plus und stützten mit ihren Kursgewinnen den ATX. BAWAG und Erste Group legten jeweils 1,2 Prozent zu, Raiffeisen Bank International kletterten um 1,5 Prozent. Sehr fest zeigten sich auch Ölwerte, die europaweit gut gesucht waren. Die Papiere von Ölfeldausrüster Schoeller-Bleckmann zogen um 1,8 Prozent an. Aktien von Branchenkollege OMV stiegen um 0,6 Prozent.

An der Spitze der Kursgewinner lagen Lenzing und Do&Co mit je plus 2,6 Prozent. Am anderen Ende des Kurszettels fanden sich hingegen die Papiere des Autozulieferers Polytec, die in einem etwas tieferen europäischen Branchenumfeld 3,1 Prozent nachgaben. Schwächer zeigten sich auch Kapsch TrafficCom, die 2,6 Prozent verloren.

